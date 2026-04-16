Леся Нікітюк відреагувала на жахливий нічний обстріл Києва і показала місто в диму

Українська ведуча Леся Нікітюк відреагувала на масований нічний обстріл Київ, який стався 16 квітня, та показала, який вигляд має столиця після атаки.

Так, у ніч проти середи російська армія завдала удару ракетами й дронами. За попередніми даними, загинули щонайменше четверо людей, серед них — 12-річний хлопчик, ще понад пів сотні отримали поранення. Влучання зафіксували у житлові будинки, на місцях працюють рятувальники та медики.

Після атаки місто огорнув густий дим — кияни скаржаться на різкий запах горілого в повітрі. На тлі цих подій Нікітюк в Instagram оприлюднила фото ранкового Києва, показавши наслідки чергового терору і висловила співчуття.

«Страшна ніч… Атаки, багато загиблих по всій країні. Мої співчуття», — коротко написала вона.

Крім столиці, під ударом опинилися також інші регіони, зокрема Дніпропетровщина та Харківщина. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів і допомога постраждалим.

