- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 450
- Час на прочитання
- 1 хв
Леся Нікітюк відреагувала на жахливий нічний обстріл Києва і показала місто в диму
Росіяни вдарили одразу по кількох містах України.
Українська ведуча Леся Нікітюк відреагувала на масований нічний обстріл Київ, який стався 16 квітня, та показала, який вигляд має столиця після атаки.
Так, у ніч проти середи російська армія завдала удару ракетами й дронами. За попередніми даними, загинули щонайменше четверо людей, серед них — 12-річний хлопчик, ще понад пів сотні отримали поранення. Влучання зафіксували у житлові будинки, на місцях працюють рятувальники та медики.
Після атаки місто огорнув густий дим — кияни скаржаться на різкий запах горілого в повітрі. На тлі цих подій Нікітюк в Instagram оприлюднила фото ранкового Києва, показавши наслідки чергового терору і висловила співчуття.
«Страшна ніч… Атаки, багато загиблих по всій країні. Мої співчуття», — коротко написала вона.
Крім столиці, під ударом опинилися також інші регіони, зокрема Дніпропетровщина та Харківщина. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів і допомога постраждалим.
