Росія масовано атакувала Україну: Полякова, Ребрик і інші емоційно відреагували на жорстокий обстріл

Знаменитості показали наслідки обстрілу та вкотре нагадали, що РФ – терористична країна.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Оля Полякова та Лілія Ребрик

Країна-агресорка Росія продовжує коїти жахливі злочини на українських землях та масовано обстрілювати міста та селища.

Вдень 15 квітня та у ніч проти 16-го РФ запустила по Україні майже 700 дронів-камікадзе, 19 балістичних ракет, а також крилатих. На жаль, влучань не вдалося уникнути. Зокрема, ворожі снаряди поцілили по житлових будинках у Дніпрі, Києві та Одесі. Внаслідок обстрілу є багато постраждалих та, на жаль, загиблих, серед яких – 12-річна дитина.

Українські знаменитості емоційно відреагували на жорстокий обстріл. Вони показували наслідки атаки та ділились своїми думками про жахливу ніч.

Оля Полякова

Співачка в Instagram опублікувала відео від United24, де йшлося про наслідки обстрілу Києва. Також англійською мовою повідомлялось про постраждалих та загиблих. Таким чином англомовна аудиторія артистки зможе дізнатися про злочини російських окупантів.

Реакція Олі Полякової на обстріл Києва / © instagram.com/polyakovamusic

Лілія Ребрик

Акторка показала, який у Києві ранок після жахливої ночі. Зокрема, столицю заполонив чорний густий дим, який, на жаль, свідчить про ворожі влучання.

"Мій Київ. Ранок після страшної ночі", - поділилась знаменитість.

Лілія Ребрик прокоментувала обстріл Києва / © instagram.com/liliia.rebrik

Марина Боржемська

Фітнес-тренерка показала влучання в Одесі, Києві та Дніпрі. Зокрема, на кардах видніються лише одні руїни. Спортсменка вшанувала пам'ять загиблих.

Марина Боржемська відреагувала на обстріл України / © instagram.com/uzelkova.marina

Lida Lee

Артистка зазначила, що ніч проти 16 квітня видалась жахливою для всієї України. Знаменитість висловила щирі співчуття сім'ям, які внаслідок ворожих дій Росії втратили своїх рідних.

"Просто жахлива ніч для всієї країни. Обіймаю кожного і співчуваю тим, хто втратив близьких", - поділилась виконавиця.

Lida Lee прокоментувала обстріл Києва / © instagram.com/lidalee_official

Анна Саліванчук

Акторка говорить, що ніч була жахливою. За словами знаменитості, "прильоти" були в тому районі Києва, де вона мешкає. Анна Саліванчук говорить, що Росія не припиняє чинити терор та забирати життя невинних людей.

"Ніч терору по Україні: щонайменше 14 загиблих і понад 100 поранених після масованої атаки балістикою та дронами по мирних містах. Поки я мирно спала в Карпатах, мій район палає", - говорить артистка.

Анна Саліванчук відреагувала на обстріл Києва / © instagram.com/salivanchuk.anna

Антоніна Хижняк

Акторка ділиться, що ця ніч була жахливою та гучною. За словами артистки, РФ вкотре підтверджує своє звання терористичної країни.

"Ох і нічка… Було гучно. Києву дісталося сьогодні (15 квітня – прим. ред.). Співчуття всім постраждалим…", - зазначила акторка.

Антоніна Хижняк із сином / © instagram.com/tonya_actress

Ірина Горова

Продюсерка говорить, що ніч видалась жахливою для всієї України. Дісталося і Києву, і Одесі, і Харкову, і Дніпру. На жаль, внаслідок жахливого обстрілу є постраждалі та загиблі. Ірина Горова висловила свої щирі співчуття.

"Жахлива ніч у Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі. Мої співчуття постраждалим", - висловила продюсерка.

Ірина Горова відреагувала на обстріл Києва / © instagram.com/gorovaya_irina

MONATIK

Співак уночі під час жахливого обстрілу звертався до підписників та закликав їх триматися, попри все.

"Ох, тримайтесь", - звертався до підписників артист.

MONATIK відреагував на обстріл Києва / © instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, раніше ведуча Леся Нікітюк реагувала на жахливий обстріл Києва. Знаменитість показала фото столиці в диму.

