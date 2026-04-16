- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 299
- Час на прочитання
- 3 хв
Росія масовано атакувала Україну: Полякова, Ребрик і інші емоційно відреагували на жорстокий обстріл
Знаменитості показали наслідки обстрілу та вкотре нагадали, що РФ – терористична країна.
Країна-агресорка Росія продовжує коїти жахливі злочини на українських землях та масовано обстрілювати міста та селища.
Вдень 15 квітня та у ніч проти 16-го РФ запустила по Україні майже 700 дронів-камікадзе, 19 балістичних ракет, а також крилатих. На жаль, влучань не вдалося уникнути. Зокрема, ворожі снаряди поцілили по житлових будинках у Дніпрі, Києві та Одесі. Внаслідок обстрілу є багато постраждалих та, на жаль, загиблих, серед яких – 12-річна дитина.
Українські знаменитості емоційно відреагували на жорстокий обстріл. Вони показували наслідки атаки та ділились своїми думками про жахливу ніч.
Оля Полякова
Співачка в Instagram опублікувала відео від United24, де йшлося про наслідки обстрілу Києва. Також англійською мовою повідомлялось про постраждалих та загиблих. Таким чином англомовна аудиторія артистки зможе дізнатися про злочини російських окупантів.
Лілія Ребрик
Акторка показала, який у Києві ранок після жахливої ночі. Зокрема, столицю заполонив чорний густий дим, який, на жаль, свідчить про ворожі влучання.
"Мій Київ. Ранок після страшної ночі", - поділилась знаменитість.
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка показала влучання в Одесі, Києві та Дніпрі. Зокрема, на кардах видніються лише одні руїни. Спортсменка вшанувала пам'ять загиблих.
Lida Lee
Артистка зазначила, що ніч проти 16 квітня видалась жахливою для всієї України. Знаменитість висловила щирі співчуття сім'ям, які внаслідок ворожих дій Росії втратили своїх рідних.
"Просто жахлива ніч для всієї країни. Обіймаю кожного і співчуваю тим, хто втратив близьких", - поділилась виконавиця.
Анна Саліванчук
Акторка говорить, що ніч була жахливою. За словами знаменитості, "прильоти" були в тому районі Києва, де вона мешкає. Анна Саліванчук говорить, що Росія не припиняє чинити терор та забирати життя невинних людей.
"Ніч терору по Україні: щонайменше 14 загиблих і понад 100 поранених після масованої атаки балістикою та дронами по мирних містах. Поки я мирно спала в Карпатах, мій район палає", - говорить артистка.
Антоніна Хижняк
Акторка ділиться, що ця ніч була жахливою та гучною. За словами артистки, РФ вкотре підтверджує своє звання терористичної країни.
"Ох і нічка… Було гучно. Києву дісталося сьогодні (15 квітня – прим. ред.). Співчуття всім постраждалим…", - зазначила акторка.
Ірина Горова
Продюсерка говорить, що ніч видалась жахливою для всієї України. Дісталося і Києву, і Одесі, і Харкову, і Дніпру. На жаль, внаслідок жахливого обстрілу є постраждалі та загиблі. Ірина Горова висловила свої щирі співчуття.
"Жахлива ніч у Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі. Мої співчуття постраждалим", - висловила продюсерка.
MONATIK
Співак уночі під час жахливого обстрілу звертався до підписників та закликав їх триматися, попри все.
"Ох, тримайтесь", - звертався до підписників артист.
