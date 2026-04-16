Ольга Сумська з чоловіком Борисюком похизувалася романтичною прогулянкою у саду магнолій

Ольга Сумська з чоловіком Віталієм / © instagram.com/olgasumska

Реклама

Українська акторка Ольга Сумська показала, як проводить весняний відпочинок у компанії найближчих.

Разом із чоловіком — актором і продюсером Віталієм Борисюком — зірка вирушила на прогулянку до ботанічного саду у Києві. Атмосферними кадрами акторка поділилася в Instagram. Подружжя у стильних образах насолоджувалося цвітінням дерев і весняними ароматами, наробивши декілька фото.

Для прогулянки акторка обрала невимушений образ — чорну куртку, білу кофту та окуляри з масивною оправою. Її чоловік також віддав перевагу темним відтінкам і позував у шкіряній куртці та сонцезахисних окулярах. Своєю чергою Ольга закликала фанів не втрачати цю магічну мить та порадила також йти відволікатися від гнітючої реальності на красу природи.

Реклама

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

«Друзі! Квітне магнолія…Не пропустіть цей божественний момент весни! Сьогодні відвідали ботсад ім. Фоміна, що біля метро Університет… Це справжня магія! Вдихаєш цей пʼянкий аромат, дивишся на біло-рожеві дивовижні квіти і забуваєш на мить про реальність навколо», — поділилася емоціями Сумська.

Компанію закоханим також склали їхні домашні улюбленці — чіхуахуа Джессіка та Жасмін, які теж вирушили з ними на весняну прогулянку.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська вітала російську акторку Аллу Пугачову з 77-річчям. Зірка святкувала день народження подалі від РФ, криваві дії якої засуджує.