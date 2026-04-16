Ольга Сумська з чоловіком Борисюком похизувалася романтичною прогулянкою у саду магнолій
Зірка поділилася власним секретом, як на певний час відволіктися від жорстокої реальності.
Українська акторка Ольга Сумська показала, як проводить весняний відпочинок у компанії найближчих.
Разом із чоловіком — актором і продюсером Віталієм Борисюком — зірка вирушила на прогулянку до ботанічного саду у Києві. Атмосферними кадрами акторка поділилася в Instagram. Подружжя у стильних образах насолоджувалося цвітінням дерев і весняними ароматами, наробивши декілька фото.
Для прогулянки акторка обрала невимушений образ — чорну куртку, білу кофту та окуляри з масивною оправою. Її чоловік також віддав перевагу темним відтінкам і позував у шкіряній куртці та сонцезахисних окулярах. Своєю чергою Ольга закликала фанів не втрачати цю магічну мить та порадила також йти відволікатися від гнітючої реальності на красу природи.
«Друзі! Квітне магнолія…Не пропустіть цей божественний момент весни! Сьогодні відвідали ботсад ім. Фоміна, що біля метро Університет… Це справжня магія! Вдихаєш цей пʼянкий аромат, дивишся на біло-рожеві дивовижні квіти і забуваєш на мить про реальність навколо», — поділилася емоціями Сумська.
Компанію закоханим також склали їхні домашні улюбленці — чіхуахуа Джессіка та Жасмін, які теж вирушили з ними на весняну прогулянку.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська вітала російську акторку Аллу Пугачову з 77-річчям. Зірка святкувала день народження подалі від РФ, криваві дії якої засуджує.