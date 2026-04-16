ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Бельгійський палац поділився новими фото іменинників — принцеси Елеонори та короля Філіпа

Бельгійська принцеса Елеонора сьогодні святкує своє 18-річчя.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Елеонора

Принцеса Елеонора / © Instagram Бельгійської королівської родини

Молодша дочка королеви Бельгії Матильди та короля Філіпа – принцеса Елеонора святкує сьогодні своє повноліття.

З нагоди такої дати королівський палац опублікував її нове фото з підписом:

«Принцесі Елеонорі виповнюється 18 років! 🎈🎉 Особлива віха та чудова нагода поділитися з вами її фотографіями», — йдеться у підписі.

Принцеса Елеонора / © Instagram Бельгійської королівської родини

Принцеса Елеонора / © Instagram Бельгійської королівської родини

На одному з фото Елеонора зображена у білій сукні на тлі квіткового дерева. А на іншому – позує напівбоком для нового портрета.

Принцеса Елеонора / © Instagram Бельгійської королівської родини

Принцеса Елеонора / © Instagram Бельгійської королівської родини

Також палац поділився новим фото короля Філіпа, якому 15 квітня виповнилося 66 років. Монарх зображений у чорному смугастому костюмі, сорочці та краватці.

Король Філіп / © Instagram Бельгійської королівської родини

Король Філіп / © Instagram Бельгійської королівської родини

Декількома днями раніше королівський палац опублікував фото принцеси з її батьком, які відтворили знімок десятирічної давності.

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie