Бельгійський палац поділився новими фото іменинників — принцеси Елеонори та короля Філіпа
Бельгійська принцеса Елеонора сьогодні святкує своє 18-річчя.
Молодша дочка королеви Бельгії Матильди та короля Філіпа – принцеса Елеонора святкує сьогодні своє повноліття.
З нагоди такої дати королівський палац опублікував її нове фото з підписом:
«Принцесі Елеонорі виповнюється 18 років! 🎈🎉 Особлива віха та чудова нагода поділитися з вами її фотографіями», — йдеться у підписі.
На одному з фото Елеонора зображена у білій сукні на тлі квіткового дерева. А на іншому – позує напівбоком для нового портрета.
Також палац поділився новим фото короля Філіпа, якому 15 квітня виповнилося 66 років. Монарх зображений у чорному смугастому костюмі, сорочці та краватці.
Декількома днями раніше королівський палац опублікував фото принцеси з її батьком, які відтворили знімок десятирічної давності.