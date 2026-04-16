Принцеса Елеонора / © Instagram Бельгійської королівської родини

Молодша дочка королеви Бельгії Матильди та короля Філіпа – принцеса Елеонора святкує сьогодні своє повноліття.

З нагоди такої дати королівський палац опублікував її нове фото з підписом:

«Принцесі Елеонорі виповнюється 18 років! 🎈🎉 Особлива віха та чудова нагода поділитися з вами її фотографіями», — йдеться у підписі.

На одному з фото Елеонора зображена у білій сукні на тлі квіткового дерева. А на іншому – позує напівбоком для нового портрета.

Також палац поділився новим фото короля Філіпа, якому 15 квітня виповнилося 66 років. Монарх зображений у чорному смугастому костюмі, сорочці та краватці.

Король Філіп / © Instagram Бельгійської королівської родини

Декількома днями раніше королівський палац опублікував фото принцеси з її батьком, які відтворили знімок десятирічної давності.