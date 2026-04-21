Принцеса Анна, наслідуючи королеву Єлизавету II, з'явилася на відкритті саду її імені у яскравому образі

Принцеса Анна / © Getty Images

Її єдина донька — принцеса Анна — разом із головою Королівських парків відкрила меморіальну дошку на честь офіційного відкриття саду королеви Єлизавети II у Ріджентс-парку на честь 100-річчя від дня народження монархині.

Після офіційного відкриття садів королівська принцеса виголосила коротку промову. Сади будуть відкриті для публіки від наступного тижня, 27 квітня.

Принцеса з’явилася на заході у яскравому пальті морквяного кольору, який доповнила високими шкіряними чоботями на підборах і строкатою хусткою на шиї. Вона була в шкіряних рукавичках, із золотою брошкою на грудях та мініатюрними перлинними сережками у вухах. Зачіска у неї була така сама, як і зазвичай, а ось на губи вона нанесла червону помаду.

Цей образ доньки королеви нагадав нам той яскравий стиль, який усе життя обирала монархиня для своїх публічних виходів.

Вчора, зазначимо, король Чарльз і королева Камілла відвідали відкриття виставки моди на честь королеви Єлизавети II, яка стартувала в Букінгемському палаці.