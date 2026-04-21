Зірку реаліті-шоу найшли мертвим у канаві в Таїланді після дивної поведінки

Британський шоубізнес сколихнула загадкова смерть зірки реаліті Джордана Райта в Таїланді. Причина досі не встановлена.

Зірка реаліті-шоу Джордан Райт / © jordanwrights/Instagram

33-річного учасника популярних британських реаліті-шоу The Only Way Is Essex (скорочено TOWIE) та Ex On The Beach Джордана Райта виявили без ознак життя у провінції Пхукет (Таїланд). Камери відеоспостереження зафіксували дивну поведінку чоловіка незадовго до трагедії.

Про це пише Daily Star.

Райта виявили «мертвим у дренажній канаві» в Таїланді. Про це стало відомо під час судового розгляду, тоді як обставини його трагічної загибелі продовжують з’ясовуватися.

Під час слухань повідомили, що 33-річного британця знайшли 14 березня в провінції Пхукет. Згодом його смерть офіційно підтвердили на засіданні суду в Челмсфорді.

Координатор суду Меттью Остін уточнив, що Райт «перебував у Таїланді» та «був виявлений у дренажній канаві» після того, як камери відеоспостереження зафіксували його під час бігу вулицею.

За матеріалами слідства, тіло виявили поблизу Bang Thao 2 Alley у підрайоні Чоенг Тале округу Таланг у провінції Пхукет. Після цього тіло репатріювали до Ессекса, де в лікарні Базілдона провели розтин. Водночас причина смерті Райта поки не встановлена — очікуються результати токсикологічних досліджень.

Старший коронер Ессекса Лінкольн Брукс відкрив провадження та відклав розгляд справи до основного слухання, призначеного на 14 вересня.

«Висловлюю найглибші співчуття його родині, друзям і близьким у зв’язку з цією трагічною втратою», — сказав коронер під час засідання.

Райт здобув популярність після участі у шоу ITV 2018 року, а також завдяки появі в програмі MTV Ex On The Beach.

Після звістки про смерть друзі, родичі та шанувальники продовжують вшановувати його пам’ять. Зокрема, під останнім дописом Райта в Instagram з’явилося багато повідомлень із співчуттями. Серед них — коментар його колеги по TOWIE Хлої Брокетт: «Спочивай з миром, Джордане».

Наразі слідство триває: правоохоронці аналізують останні пересування Райта, зокрема записи камер відеоспостереження, які є важливою частиною розслідування.

Фахівці намагаються відновити повну хронологію подій, що передували моменту, коли його знайшли в Таїланді.

Після участі в реаліті-шоу Райт здобув значну популярність, і новина про його смерть викликала хвилю шоку та смутку серед прихильників і колег. Багато хто згадує зірку як яскраву та харизматичну особистість, а слова співчуття й надалі поширюються у соціальних мережах.

До слова, відома блогерка та фанатка пластичних операцій Марія Магдалина (Деніз Івонн Джарвіс Гонгора) загинула на Пхукеті, випавши з дев’ятого поверху готелю за кілька годин після заселення. Напередодні 30-річна жінка, яка витратила на зміну зовнішності понад 500 тис. дол., змінила нікнейм в Instagram на MaryMagdaleneDied та опублікувала прощальну сцену з фільму «Шоу Трумана».

