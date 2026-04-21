Буковина — Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу 1/2 фіналу Кубка України

Пряма трансляція поєдинку півфіналу національного Кубка між чернівецькою "Буковиною" та київським "Динамо".

"Буковина" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У вівторок, 21 квітня, чернівецька "Буковина" зустрінеться з київським "Динамо" в матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі, оскільки домашня арена "Буковини" у Чернівцях не відповідає вимогам для проведення півфіналу Кубка України.

Стартовий свисток пролунає о 18:00. Згідно з новим регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів.

У чвертьфіналі турніру "Буковина" в серії пенальті перемогла ЛНЗ, а "Динамо" розібралося з "Інгульцем".

Наразі "Динамо" посідає п'яте місце в УПЛ, ведучи боротьбу за потрапляння до єврокубків на наступний сезон. Потенційна перемога в Кубку України гарантує "біло-синім" участь у кваліфікації Ліги Європи.

"Буковина" впевнено лідирує у Першій лізі та вже гарантувала собі вихід до елітного дивізіону, де востаннє грала ще в сезоні-1993/94.

Цікаво, що "Динамо" та "Буковина" зустрічалися у півфіналі минулого розіграшу Кубка України. Тоді столичний клуб здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Буковина" — "Динамо".

В іншому півфіналі Кубка України позмагаються харківський "Металіст 1925" та ще один представник Першої ліги — "Чернігів. Матч відбудеться у середу, 22 квітня, у Житомирі та розпочнеться о 18:00.

Фінальний матч Кубка України-2025/26 відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні "Арена Львів".

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".

