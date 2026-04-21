Дональд Трамп / © Associated Press

Українська сторона під час неформальних обговорень варіантів завершення війни висувала ідею назвати підконтрольну Києву частину Донбасу «Доннілендом» (Donnieland) на честь президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, обізнані з ходом перемовин.

«Донніленд» — що відомо

За даними видання, ідея виникла як спроба зацікавити адміністрацію США та переконати Вашингтон більш рішуче протистояти територіальним претензіям Росії. Один із переговірників уперше згадав цю назву «частково жартома», проте термін продовжує фігурувати в дискусіях.

Журналісти зазначають, що такі пропозиції є частиною ширшої стратегії різних урядів, які апелюють до особистого марнославства Дональда Трампа задля отримання підтримки Америки. Як приклад наводиться ініціатива Польщі 2018 року назвати американську військову базу «Форт Трамп».

Згідно з джерелами NYT, ініціатива мала на меті створити на Донбасі територію, яка б не перебувала під повним контролем жодної зі сторін, що Трамп міг би представити як власне геополітичне досягнення.

«Український переговірник справді створив прапор для „Донніленда“ — зелено-золотого кольору — та національний гімн, використовуючи ChatGPT. Незрозуміло, чи американська сторона їх взагалі бачила», — зазначили у NYT.

Також додали, що ааралельно розглядалася інша пропозиція — «модель Монако», що передбачала створення напівавтономної мінідержави зі статусом офшорної економічної зони. На відміну від «Донніленду», термін «модель Монако» з’являвся в проєктах документів.

Що передувало цьому

У медіа повідомили, що після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці Білий дім дав зрозуміти, що може підтримати угоду, яка передбачатиме вихід України з усієї території Донбасу. Київ же намагався схилити Вашингтон до тиску на Москву, щоб пом’якшити її позицію.

Зазначається, наразі переговори зайшли у глухий кут: з кінця лютого сторони не можуть домовитися про території, а увага США перемкнулася на Іран. Володимир Зеленський чекає на приїзд американських представників, проте у Вашингтоні кажуть, що візит відбудеться лише тоді, коли з’явиться реальний прогрес у перемовинах.

Водночас залишається дискусійним питання демографії регіону: якщо за офіційними даними України на підконтрольних територіях Донбасу проживає близько 190 тисяч осіб, то джерела NYT припускають, що реальна кількість мешканців може бути вдвічі меншою.

Нагадаємо, раніше президент України назвав поведінку Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера неповагою та запропонував їм зустрітись на нейтральній території, якщо їх лякає складна українська логістика.

Також Зеленський зазначив, що через повномасштабний характер війни процес примирення з РФ буде вкрай складним.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін помітно «збавив оберти» у висвітленні війни проти України, намагаючись уникати публічних виступів на тлі пробуксовування російської армії.