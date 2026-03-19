Мала розкішний вигляд: принцеса Анна з’явилася на бенкеті в пальті, яке носила 57 років тому

Принцеса Анна і Тімоті Лоуренс / © Getty Images

Реклама

На бенкеті принцеса з'явилася у пальті, якому 57 років. Це було довге кремове пальто з коміром, перфорацією на рукавах і розшите стразами на рукавах і на подолі. Анна носила його у поєднанні з білими рукавичками та світлими туфлями на підборах. Вона також доповнила пальто ще однією фамільною прикрасою королівської родини — діамантовим кольє, яке раніше було подаровано королеві Марії і досі практично не демонструвалося публіці, та надягла діамантові сережки-краплі, зробила свою фірмову зачіску та легкий макіяж. Супроводжував Її Високість її чоловік віцеадмірал сер Тімоті Лоуренс.

Принцесу Анну часто ласкаво називають королевою перероблення, і вона відома своїм позачасовим гардеробом, наповненим речами, яким вона дає нове життя через десятиліття.

Це саме пальто, в якому Анна була вчора на бенкеті, вона одягала 3 липня 1969 року, коли відвідала світову прем'єру фільму «Біжи вільно, біжи дико» у театрі «Одеон» у Лондоні.

Реклама

Принцеса Анна в цьому самому пальті 1969 року / © Getty Images

«Гарний костюм служить вічно. Якщо він правильно зшитий і має класичний вигляд, його можна носити нескінченно. Економію мені прищепили з дитинства», — сказала одного разу принцеса, а її слова цитує Daily Mail.

