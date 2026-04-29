Денисенко заявила о частых встречах с экс-супругом Фединчиком и раскрыла причину: "Видимся каждый день"

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко раскрыла правду об отношениях с бывшим мужем Андреем Фединчиком после развода.

Звезда на проекте "Наодинці з Гламуром" призналась, что несмотря на разрыв они с экс-избранником они поддерживают постоянный контакт ради сына Андрюши и стараются быть для него хорошими родителями. По словам Денисенко, сейчас они видятся почти каждый день, ведь стремятся компенсировать время, когда ребенок не мог часто общаться с отцом из-за службы Фединчика.

«Мы видимся почти каждый день, потому что стараюсь сделать так, чтобы Андрюша с папой чаще виделся. В тот период, когда Андрей был военным, сын не видел папу. Поэтому сейчас по возможности каждое утро он приходит, чтобы отвести в школу. Я спрашиваю, возможно Андрюша куда-то хочет пойти и подсказываю Андрею, куда забрать сына», — рассказала Наталья в разговоре с Анной Севастьяновой.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

Артистка отметила, что после развода для нее главное — комфорт и счастье ребенка, а не личные обиды. Хотя признает, что отдельно от отцовства ее отношения с Фединчиком довольно напряженные.

«Мне все равно, будет ли он обижаться, но самое главное, чтобы наш ребенок был влюблен. Я не могу сказать, что отношения теплые, но мы хорошие родители», — подчеркнула актриса.

Отметим, Наталья Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись в мае 2025 года, причем инициатором стала именно актриса. Несмотря на это, бывшие супруги сохранили связь ради сына Андрюши. Сейчас Денисенко находится в отношениях с манекенщиком Юрием Савранским, роман с которым она обнародовала в конце 2025 года.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Чи помирились ДЕНИСЕНКО з ФЕДІНЧИКОМ, з ким зустрічається АНДРЮШИН, і що сталося з КАРМОЮ

