Процессуальные решения ВАКС по делу «Роттердам+» вызывают дискуссию о беспристрастности суда — юрист

Рассмотрение дела «Роттердам+» в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) сопровождается рядом процессуальных и правовых дискуссий, которые могут повлиять на соблюдение принципа состязательности и равенства сторон, считает юрист Валентина Карповец.

По ее оценке, особое внимание привлекает ситуация с прокурором, ранее бывшим детективом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в этом же производстве, а ныне поддерживающим обвинения в суде. Отказ ВАКС в его отводе, в том числе с формулировкой о «нормальной реализации полномочий» в прошлом, открывает простор для юридической дискуссии.

Карповец отмечает, что вопрос о законности действий детектива и допустимости собранных доказательств должен оцениваться судом при принятии окончательного решения, а не на предыдущих стадиях процесса.

В то же время, по ее словам, судебная практика ВАКС содержит примеры, когда в аналогичных обстоятельствах отвод прокурора удовлетворялся. В текущем деле, как считает юрист, суд сосредоточился на оценке предыдущего статуса участника процесса, что может создавать впечатление предвзятости.

Особо она обращает внимание на процессуальные аспекты, связанные с отказом в допросе прокурора как свидетеля и оценкой заявлений о возможном психологическом давлении в ходе досудебного расследования. По ее мнению, предварительные выводы суда по таким вопросам без полноценного разбирательства могут расцениваться как ограничение права стороны защиты на предоставление доказательств.

Карповец также подчеркивает, что подход, при котором давность событий нивелирует необходимость проверки возможных нарушений, создает риски формирования опасных прецедентов и противоречит гарантиям, закрепленным в Конституции Украины.

По ее мнению, в соревновательном процессе суд должен оставаться нейтральным до момента принятия решения, а использование оценочных формулировок по поводу действий одной из сторон может подвергнуть сомнению принцип равенства сторон.

