Отключение света 5 мая / © unsplash.com

В результате последних российских обстрелов украинской энергетики известно об экстренных отключениях света в нескольких регионах страны. Без электроснабжения остались жители четырех областей, среди них: Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Сумская. Отключения должны быть временными.

Об этом сообщает Минэнерго.

Энергетики продолжают работу в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Ночью россияне атаковали газодобывающие объекты в Полтавской и Харьковской областях. Там значительное повреждение оборудования. На месте работают специалисты и оценивают последствия.

«К сожалению, из-за подлых действий России есть потери среди коллег — в результате комбинированных ударов погибли 3 работника газодобывающего объекта и 14 получили ранения разной степени тяжести», — пишут в Минэнерго.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Во время пожара также погибли двое работников ГСЧС, еще 23 получили ранения. Трое спасателей в тяжелом состоянии — медики борются за их жизнь.

«Искренние соболезнования родным и близким погибших!»

Применение ограничений электроэнергии на сегодня, 5 мая, не прогнозируют. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00. В вечернее время энергетики просят экономно использовать электроэнергию.

