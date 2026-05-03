Зеркальный ответ: куда попадет Украина, если РФ атакует наши водозаборы

Украинцам советуют иметь запас воды

Украина может нанести зеркальный удар по водоснабжению РФ в случае атаки.

Об этом заявил военный эксперт и специалист по контрразведке Михаил Притула в эфире КИЕВ24.

«Российские города критически зависят от единичных водозаборов, что делает их системы очистки воды уязвимой целью для ответного удара», — отметил Притула.

По словам военного эксперта, ситуация с водоснабжением в России хуже, поэтому такие последствия могут стать для врага катастрофическими.

«Россия может летом атаковать объекты водозабора, которые способны оставить без воды целые города Украины, особенно в прифронтовых и юго-восточных регионах», — отметил Михаил Притула.

Ранее нардеп Сергей Нагорняк заявил о том, что россияне, вероятно, будут избивать по системам водоснабжения и водоотведения. Их интересуют города-миллионники, в частности, Киев, Одесса и Харьков.

