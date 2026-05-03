Дзеркальна відповідь: куди влучить Україна, якщо РФ атакує наші водозабори

Українцям радять мати запас води

Україна може завдати дзеркального удару по водопостачанню РФ у разі атаки.

Про це заявив військовий експерт та фахівець із контррозвідки Михайло Притула в етері КИЇВ24.

«Російські міста критично залежать від поодиноких водозаборів, що робить їхні системи очищення води вразливою ціллю для удару у відповідь», — зазначив Притула.

За словами військового експерта, ситуація з водопостачанням у Росії є гіршою, тож такі наслідки можуть стати для ворога катастрофічними.

«Росія може влітку атакувати об’єкти водозабору, що здатне залишити без води цілі міста України, особливо у прифронтових та південно-східних регіонах», — зазначив Михайло Притула.

Раніше нардеп Сергій Нагорняк заявив про те, що росіяни, ймовірно, битимуть по системам водопостачання та водовідведення. Їх цікавлять міста-мільйонники, зокрема Київ, Одеса та Харків.

