- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Час на прочитання
- 1 хв
Дзеркальна відповідь: куди влучить Україна, якщо РФ атакує наші водозабори
Ситуація з водопостачанням у Росії є гіршою, тож такі наслідки можуть стати для ворога катастрофічними, зазначив експерт.
Україна може завдати дзеркального удару по водопостачанню РФ у разі атаки.
Про це заявив військовий експерт та фахівець із контррозвідки Михайло Притула в етері КИЇВ24.
«Російські міста критично залежать від поодиноких водозаборів, що робить їхні системи очищення води вразливою ціллю для удару у відповідь», — зазначив Притула.
За словами військового експерта, ситуація з водопостачанням у Росії є гіршою, тож такі наслідки можуть стати для ворога катастрофічними.
«Росія може влітку атакувати об’єкти водозабору, що здатне залишити без води цілі міста України, особливо у прифронтових та південно-східних регіонах», — зазначив Михайло Притула.
Раніше нардеп Сергій Нагорняк заявив про те, що росіяни, ймовірно, битимуть по системам водопостачання та водовідведення. Їх цікавлять міста-мільйонники, зокрема Київ, Одеса та Харків.