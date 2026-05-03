"Динамо" та "Шахтар" оголосили стартові склади на Класичне

"Динамо" — "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

Реклама

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" оголосили стартові склади на матч 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

"Динамо": Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Шапаренко, Буяльський, Ярмоленко, Редушко — Пономаренко

Запасні: Моргун, Суркіс, Герреро, Дубінчак, Шола, Тіаре, Коробов, Піхальонок, Яцик, Захарченко, Бленуце, Озимай

Реклама

"Шахтар": Різник — Грам, Марлон Сантос, Матвієнко, Азаров — Назарина, Бондаренко, Ізакі, Лукас Феррейра, Невертон — Траоре

Запасні: Твардовський, Бондар, Марлон Гомес, Егіналду, Криськів, Педріньйо, Педро Енріке, Вінісіус Тобіас, Очеретько, Аліссон, Лука Мейрелліш, Оба

Поєдинок "Динамо" — "Шахтар" відбудеться сьогодні, 3 травня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві. Початок — о 18:00.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Шахтар".

Реклама

Це буде останнє Класичне сезону. В матчі першого кола УПЛ, який відбувся у листопаді минулого року, "Шахтар" у Львові здолав "Динамо" з рахунком 3:1.

Цього сезону клуби також зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України, де "Динамо" здобуло вольову перемогу з рахунком 2:1.

Наразі "Шахтар" лідирує в УПЛ, маючи у своєму активі 60 очок. "Гірники" на 7 балів випереджають ЛНЗ, який зіграв на один матч більше. "Динамо" з 47 пунктами перебуває на четвертій сходинці.

Нагадаємо, минулого туру "Динамо" здолало "Кривбас" (6:5) у найрезультативнішому матчі в історії УПЛ, а "Шахтар" розібрався з "Кудрівкою" (3:1).

Реклама

Новини партнерів