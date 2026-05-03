Наука та IT
154
3 хв

Символи кінця світу: археологи знайшли рідкісні монети "Агнець Божий" із біблійними пророцтвами (фото)

Стало відомо, що ці монети викарбували близько 1009 року, саме тоді, коли Англія потерпала від постійних нападів вікінгів.

Віра Хмельницька
Символи, пов’язані з біблійними пророцтвами про кінець світу / © Pixabay

У Данії археологи-аматори виявили унікальні срібні монети віком понад тисячу років, прикрашені символами, пов’язаними з біблійними пророцтвами про кінець світу. Йдеться про так звані монети «Агнець Божий» (Agnus Dei), на яких зображено грецькі літери Альфа і Омега — символ «початку і кінця», що згадується у Біблії та тісно пов’язаний із Книгою Одкровення.

Пророцтво апостола Іоанна

Книга Одкровення — апокаліптичне пророцтво апостола Іоанна, адресоване семи церквам у Малій Азії. Вона містить як застереження, так і втіху, описуючи остаточну перемогу Ісуса Христа над злом.

Знайдені монети були викарбувані приблизно 1009 року — у період, коли Англія потерпала від постійних нападів вікінгів. У ті часи правителі зверталися до віри, сподіваючись на божественний захист.

Що зображено на монетах

На одному боці монети зображено Агнця Божого над літерами Альфа і Омега. У християнській традиції це символізує абсолютну владу Бога над початком і кінцем часу.

В Одкровенні «Агнець Божий» є одним із головних образів Ісуса Христа. Він згадується 28 разів і уособлює водночас жертву та перемогу — розіп’ятого, але воскреслого Спасителя, який перемагає смерть і царює.

За словами дослідників, у світі відомо лише близько 30 таких монет, тому знахідка двох екземплярів у Данії є надзвичайно рідкісною.

Артефакти виявили непрофесійні археологи, шукачі з металошукачами у Південній Ютландії та регіоні Тю. Згодом їх передали до Національного музею Данії для дослідження.

Як зазначають у музеї, такі монети могли виконувати не лише економічну, а й захисну функцію.

«Ми знаємо, що у 1009 році англійський король Етельред вживав усіх можливих заходів, щоб відбити атаки вікінгів. Він наказував постити та роздавати милостиню, а також карбував монети з християнськими мотивами, які мали захищати англійців», — йдеться у заяві.

Як іронічно зауважують дослідники, ці заходи не спрацювали.

«Схоже, вікінгам монети настільки сподобалися, що вони забрали їх із собою», — кажуть науковці.

Що про знахідку кажуть самі вчені

Ймовірно, саме вікінги привезли ці монети до Данії, сприймаючи їх як цінні або екзотичні предмети. Деякі з них могли навіть використовуватися як прикраси.

Інспекторка Національного музею Данії Гітте Тарнов Інгвардсон назвала знахідку водночас рідкісною і парадоксальною. За її словами, ці монети поєднують історію англійських королів і християнства з епохою данських вікінгів, розвитком грошової системи Данії та становленням державності.

«Найбільше вражає те, що з такої маленької монети можна розкрити величезну історію — від англійських королів до формування данської держави», — зазначила вона.

Книга Одкровення і Агнець

Згідно з біблійним текстом, апостол Іоанн написав Книгу Одкровення під час заслання на острові Патмос. У ній він описав серію символічних видінь, покликаних підтримати християн у часи переслідувань.

В Одкровенні Агнець постає як той, хто був принесений у жертву, але воскрес. Він єдиний гідний відкрити сувій із сімома печатками — символ Божого плану, що включає суд і воскресіння мертвих.

Образ Агнця поєднує в собі ролі Спасителя і Судді: він перемагає зло, здійснює суд і водночас викуповує людей своєю жертвою.

У фінальному видінні саме Агнець встановлює новий порядок, де більше немає страждань і смерті.

Символічно Агнець описується як той, що має сім рогів і сім очей — ознаки повноти сили та божественного знання.

