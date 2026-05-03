Символи кінця світу: археологи знайшли рідкісні монети "Агнець Божий" із біблійними пророцтвами (фото)

Символи, пов'язані з біблійними пророцтвами про кінець світу

У Данії археологи-аматори виявили унікальні срібні монети віком понад тисячу років, прикрашені символами, пов’язаними з біблійними пророцтвами про кінець світу. Йдеться про так звані монети «Агнець Божий» (Agnus Dei), на яких зображено грецькі літери Альфа і Омега — символ «початку і кінця», що згадується у Біблії та тісно пов’язаний із Книгою Одкровення.

Про це пише Dailymail.

Пророцтво апостола Іоанна

Книга Одкровення — апокаліптичне пророцтво апостола Іоанна, адресоване семи церквам у Малій Азії. Вона містить як застереження, так і втіху, описуючи остаточну перемогу Ісуса Христа над злом.

Знайдені монети були викарбувані приблизно 1009 року — у період, коли Англія потерпала від постійних нападів вікінгів. У ті часи правителі зверталися до віри, сподіваючись на божественний захист.

Що зображено на монетах

На одному боці монети зображено Агнця Божого над літерами Альфа і Омега. У християнській традиції це символізує абсолютну владу Бога над початком і кінцем часу.

В Одкровенні «Агнець Божий» є одним із головних образів Ісуса Христа. Він згадується 28 разів і уособлює водночас жертву та перемогу — розіп’ятого, але воскреслого Спасителя, який перемагає смерть і царює.

За словами дослідників, у світі відомо лише близько 30 таких монет, тому знахідка двох екземплярів у Данії є надзвичайно рідкісною.

Артефакти виявили непрофесійні археологи, шукачі з металошукачами у Південній Ютландії та регіоні Тю. Згодом їх передали до Національного музею Данії для дослідження.

Як зазначають у музеї, такі монети могли виконувати не лише економічну, а й захисну функцію.

«Ми знаємо, що у 1009 році англійський король Етельред вживав усіх можливих заходів, щоб відбити атаки вікінгів. Він наказував постити та роздавати милостиню, а також карбував монети з християнськими мотивами, які мали захищати англійців», — йдеться у заяві.

Як іронічно зауважують дослідники, ці заходи не спрацювали.

«Схоже, вікінгам монети настільки сподобалися, що вони забрали їх із собою», — кажуть науковці.

Що про знахідку кажуть самі вчені

Ймовірно, саме вікінги привезли ці монети до Данії, сприймаючи їх як цінні або екзотичні предмети. Деякі з них могли навіть використовуватися як прикраси.

Інспекторка Національного музею Данії Гітте Тарнов Інгвардсон назвала знахідку водночас рідкісною і парадоксальною. За її словами, ці монети поєднують історію англійських королів і християнства з епохою данських вікінгів, розвитком грошової системи Данії та становленням державності.

«Найбільше вражає те, що з такої маленької монети можна розкрити величезну історію — від англійських королів до формування данської держави», — зазначила вона.

Книга Одкровення і Агнець

Згідно з біблійним текстом, апостол Іоанн написав Книгу Одкровення під час заслання на острові Патмос. У ній він описав серію символічних видінь, покликаних підтримати християн у часи переслідувань.

В Одкровенні Агнець постає як той, хто був принесений у жертву, але воскрес. Він єдиний гідний відкрити сувій із сімома печатками — символ Божого плану, що включає суд і воскресіння мертвих.

Образ Агнця поєднує в собі ролі Спасителя і Судді: він перемагає зло, здійснює суд і водночас викуповує людей своєю жертвою.

У фінальному видінні саме Агнець встановлює новий порядок, де більше немає страждань і смерті.

Символічно Агнець описується як той, що має сім рогів і сім очей — ознаки повноти сили та божественного знання.

