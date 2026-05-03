Символы конца света: археологи нашли редкие монеты "Агнец Божий" с библейскими пророчествами (фото)
Стало известно, что эти монеты отчеканены около 1009 года именно тогда, когда Англия страдала от постоянных нападений викингов.
В Дании археологи-любители обнаружили уникальные серебряные монеты старше тысячи лет, украшенные символами, связанными с библейскими пророчествами о конце света. Речь идет о так называемых монетах «Агнец Божий» (Agnus Dei), на которых изображены греческие буквы Альфа и Омега — символ «начала и конца», упоминаемый в Библии и тесно связанный с Книгой Откровения.
Об этом пишет Dailymail.
Пророчество апостола Иоанна
Книга Откровения — апокалиптическое пророчество апостола Иоанна, адресованное семи церквям в Малой Азии. Она содержит как оговорку, так и утешение, описывая окончательную победу Иисуса Христа над злом.
Найденные монеты были отчеканены примерно в 1009 году — в период, когда Англия страдала от постоянных нападений викингов. В те времена правители обращались к вере в надежде на божественную защиту.
Что изображено на монетах
На одной стороне монеты изображен Агнец Божий над буквами Альфа и Омега. В христианской традиции это символизирует абсолютную власть Бога над началом и концом времени.
В Откровении «Агнец Божий» является одним из главных образов Иисуса Христа. Он вспоминается 28 раз и одновременно олицетворяет жертву и победу — распятого, но воскресшего Спасителя, побеждающего смерть и царствующего.
По словам исследователей, в мире известно лишь около 30 таких монет, поэтому находка двух экземпляров в Дании чрезвычайно редка.
Артефакты обнаружили непрофессиональные археологи, искатели с металлоискателями в Южной Ютландии и регионе Тю. Впоследствии их передали в Национальный музей Дании для исследования.
Как отмечают в музее, такие монеты могли выполнять не только экономическую, но и защитную функцию.
«Мы знаем, что в 1009 году английский король Этельред принимал все возможные меры, чтобы отразить атаки викингов. Он приказывал постить и раздавать милостыню, а также чеканил монеты с христианскими мотивами, которые должны защищать англичан», — говорится в заявлении.
Как иронически отмечают исследователи, эти меры не сработали.
«Похоже, викингам монеты настолько понравились, что они забрали их с собой», — говорят ученые.
Что о находке говорят сами ученые
Вероятно, именно викинги привезли эти монеты в Данию, воспринимая их как ценные или экзотические предметы. Некоторые из них могли даже использоваться в качестве украшения.
Инспектор Национального музея Дании Гитте Тарнов Ингвардсон назвала находку одновременно редкой и парадоксальной. По ее словам, эти монеты совмещают историю английских королей и христианства с эпохой датских викингов, развитием денежной системы Дании и становлением государственности.
«Больше всего поражает то, что из такой маленькой монеты можно раскрыть огромную историю — от английских королей до формирования датского государства», — отметила она.
Книга Откровения и Агнец
Согласно библейскому тексту, апостол Иоанн написал Книгу Откровения во время ссылки на острове Патмос. В ней он обрисовал серию символических видений, призванных поддержать христиан во времена преследований.
В Откровении Агнец предстает как тот, кто был принесен в жертву, но воскрес. Он единственный достойный открыть свиток с семью печатями — символ Божьего плана, включающий суд и воскресение мертвых.
Образ Агнца сочетает в себе роли Спасителя и Судьи: он побеждает зло, совершает суд и вместе с тем выкупает людей своей жертвой.
В финальном видении именно Агнец устанавливает новый порядок, где больше нет страданий и смерти.
Символически Агнец описывается как имеющий семь рогов и семь глаз — признаки полноты силы и божественного знания.