Незаконна вечірка серед снарядів: у Франції 40 тисяч людей зібралися на військовому полігоні

Рейв у Франції / © Getty Images

У центральній Франції близько 40 тисяч людей відвідали незаконний рейв на території колишнього військового полігону. Місцева влада попереджала, що об’єкт може бути небезпечним через ризик старих нерозірваних боєприпасів.

Про це повідомляють Euractiv.

Масова вечірка поблизу міста Бурж розпочалася у п’ятницю, 1 травня, попри заборону місцевої влади. За вихідні на полігоні побували орієнтовно 40 тисяч людей. У неділю на території все ще залишалися близько 17 тисяч учасників.

У регіональній владі раніше попереджали, що ця зона є «надзвичайно небезпечною», оскільки там можуть залишатися нерозірвані боєприпаси.

«Це місце використовується вже 150 років, і ми знаємо, що там потенційно можуть бути старі артилерійські снаряди», — заявив місцевий посадовець.

За його словами, фахівці регулярно знаходять на цій території старі боєприпаси. Водночас влада уточнює, що сучасні снаряди загрози не становлять, однак ризик пов’язаний саме зі старими нерозірваними боєприпасами. Учасників рейву закликали не заходити до сусідніх лісів.

На місці події розгорнули близько 600 поліцейських і 45 пожежників. За даними місцевої влади, від початку вечірки медичну допомогу надали 54 людям. Правоохоронці затримали чотирьох осіб. Про серйозні інциденти наразі не повідомлялося.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс має облетіти район на гелікоптері та зустрітися з поліцейськими, пожежниками й місцевими посадовцями.

Учасники вечірки заявляли журналістам, що сприймають рейв не лише як відпочинок, а й як протест проти посилення законодавства щодо незаконних технозібрань.

