- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 1916
- Час на прочитання
- 2 хв
Покер Мендоси, дубль Ярмоленка: "Динамо" здолало "Кривбас" у шаленому матчі УПЛ з 11 голами
У першому таймі покер оформив вінгер криворіжців Глейкер Мендоса, але кияни здійснили камбек та вирвали перемогу в надрезультативній грі.
"Динамо" перемогло "Кривбас" у надгольовому матчі 25-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 5:6.
У першому таймі господарі поля шокували столичний клуб — покер оформив венесуельський вінгер Глейкер Мендоса, відзначившись на 13-й, 29-й, 34-й і 45+2-й хвилинах.
Мендоса став першим в історії футболістом, який забив чотири голи у ворота "Динамо" в одному матчі чемпіонату України.
"Біло-сині" до перерви відповіли лише голом Матвія Пономаренка на 15-й хвилині, тож після першого тайму "Кривбас" вів у рахунку 4:1.
Однак у другому таймі підопічні Ігоря Костюка здійснили неймовірний камбек. На 48-й хвилині забив Тарас Михавко, на 64-й хвилині відзначився Назар Волошин, а вже на 69-й хвилині Віталія Буяльський зрівняв рахунок — 4:4.
На 73-й хвилині Максим Задерака знову вивів "Кривбас" уперед — 5:4. Але потім дубль оформив Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну та вразив ворота суперника на 76-й і 87-й хвилинах, чим приніс "Динамо" перемогу в цьому шаленому матчі.
Матч між "Кривбасом" та "Динамо" став найрезультативнішим за всю історію УПЛ. Досі ніколи команди не забивали 11 голів в одному поєдинку.
Огляд матчу "Кривбас" — "Динамо"
Після цієї перемоги "Динамо" (47 очок) піднялося на третє місце в УПЛ. "Кривбас" (40 балів) опустився на сьому позицію.
У наступному турі УПЛ кияни 3 травня приймуть "Шахтар", а підопічні Патріка ван Леувена 1 травня зустрінуться з "Полтавою".