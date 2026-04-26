Шахтар — Крістал Пелас: де і коли дивитися матч 1/2 фіналу Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 30 квітня, донецький "Шахтар" зустрінеться з англійським "Крістал Пелас" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Шахтар" посів шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій, напряму вийшовши до 1/8 фіналу, де здолав польський "Лех" (3:1, 1:2). У чвертьфіналі "гірники" перемогли нідерландський "АЗ Алкмар" (3:0, 2:2).

"Крістал Пелас" фінішував 10-м в основному раунді Ліги конференцій, потрапивши до стикових матчів плейоф, де пройшов боснійський "Зріньські" (1:1, 2:0). В 1/8 фіналу "орли" здолали кіпрський АЕК Ларнака (0:0, 2:1 після екстратаймів), а у чвертьфіналі подужали італійську "Фіорентину" (3:0, 1:2).

Де дивитися матч Шахтар — Крістал Пелас

В Україні поєдинок "Шахтар" — "Крістал Пелас" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Крістал Пелас".

Матч-відповідь між "Крістал Пелас" і "Шахтарем" відбудеться у четвер, 7 травня, на арені "Селгерст Парк" у Лондоні. Початок гри — о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбург".

Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).