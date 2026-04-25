ПСЖ — Баварія: де і коли дивитися матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Парижани та мюнхенці зійдуться в боротьбі за путівку до фіналу найпрестижнішого єврокубка.

Максим Приходько
ПСЖ — "Баварія"

ПСЖ — "Баварія" / © Associated Press

У вівторок, 28 квітня, французький ПСЖ прийме німецьку "Баварію" в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ПСЖ посів 11-те місце в основному раунді Ліги чемпіонів, потрапивши до стикових матчів плейоф, де пройшов французький "Монако" (3:2, 2:2). В 1/8 фіналу команда українського захисника Іллі Забарного розгромила англійський "Челсі" (5:2, 3:0), а в чвертьфіналі підопічні Луїса Енріке перемогли англійський "Ліверпуль" (2:0, 2:0).

"Баварія" фінішувала на другій позиції в основному етапі Ліги чемпіонів, напряму вийшовши до 1/8 фіналу, де розгромила італійську "Аталанту" (6:1, 4:1). У чвертьфіналі підопічні Венсана Компані були сильнішими за мадридський "Реал" (2:1, 4:3).

Де дивитися матч ПСЖ — Баварія

В Україні поєдинок ПСЖ — "Баварія" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ — "Баварія".

Матч-відповідь між "Баварією" та ПСЖ відбудеться у середу, 6 травня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться мадридський "Атлетіко" та лондонський "Арсенал".

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

