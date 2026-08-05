Собаки в доме положительно влияют на здоровье младенцев: в чем секрет

Собака

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Дети, которые с рождения живут в доме с собакой, могут реже болеть в течение первого года жизни. Исследователи связывают это с отдельными микроорганизмами, которых животные приносят в квартиру.

Об этом говорится в материале Earth.com.

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Ученые наблюдали за 368 финскими детьми от периода до рождения до достижения ими одного года. Приблизительно треть младенцев жила в семьях с собакой.

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Когда детям исполнилось два месяца, исследователи взяли образцы пыли с пола. Родители также еженедельно сообщали о температуре, инфекциях и приеме антибиотиков. В общей сложности они заполнили более 15 тысяч отчетов.

В домах с собаками было обнаружено 14 характерных микроорганизмов. Восемь из них связали с лучшим здоровьем детей.

В частности, высшее содержание бактерий Pasteurella сопровождалось меньшим количеством недель с повышенной температурой. Бактерия Collinsella была связана с большим количеством здоровых недель и меньшим количеством инфекций.

В то же время, общее количество и разнообразие микробов не влияли на результаты. Положительная связь была обнаружена только для определенных микроорганизмов, характерных для жилищ с собаками.

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Ученые отмечают, что исследование не доказывает прямого защитного воздействия собак. На здоровье детей могли влиять и другие факторы, в частности, образ жизни семьи и чаще пребывания на свежем воздухе.

Кроме того, все участники жили в Финляндии, а образцы пыли собирали всего один раз. Поэтому результаты должны подтвердить дополнительные исследования.

К слову, человеческий диван для собаки – это вопрос личного комфорта и доверия, а не правил или доминирования. Современные кинологи и ветеринары отмечают, что пребывание животного на мебели не является проблемой, если это удобно и хозяину, и собачке. Миф о том, что так пес пытается стать «альфой», давно опровергнут наукой.

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