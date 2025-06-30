Світоліна розгромною перемогою стартувала на Wimbledon-2025

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) вийшла до другого кола основної сітки Wimbledon-2025.

У матчі першого раунду 30-річна уродженка Одеси переконливо обіграла Анну Бондар з Угорщини (№75 WTA) – 6:3, 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 3 хвилини. Еліна двічі подавала навиліт, зробила дві подвійні помилки і використала 4 з 8 брейкпойнтів. На її рахунку 18 віннерів та 13 невимушених помилок.

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Світоліна уп'яте поспіль успішно стартувала на трав'яному мейджорі. Її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam є виходи до півфіналу в 2019 та 2023 роках.

Торік Еліна зупинилася у чвертьфіналі Wimbledon, програвши Олені Рибакіній з Казахстану.

У другому колі Світоліна зіграє проти переможниці матчу між росіянкою з французьким паспортом Варварою Грачовою (№92 WTA) та "нейтральною" білорускою Олександрою Саснович (№107 WTA).

Зазначимо, що в основній сітці Wimbledon-2025 виступлять чотири українки. Пізніше свої матчі стартового кола зіграють Марта Костюк, Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева.

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