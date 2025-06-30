Свитолина разгромной победой стартовала на Wimbledon-2025

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) вышла во второй круг основной сетки Wimbledon-2025.

В матче первого раунда 30-летняя уроженка Одессы убедительно обыграла Анну Бондар из Венгрии (№75 WTA) – 6:3, 6:1.

Поединок длился 1 час 3 минуты. Элина дважды подавала навылет, совершила две двойные ошибки и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На ее счету 18 виннеров и 13 непринужденных ошибок.

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Свитолина в пятый раз подряд успешно стартовала на травяном мэйджоре. Ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam являются выходы в полуфинал в 2019 и 2023 годах.

В прошлом году Элина остановилась в четвертьфинале Wimbledon, проиграв Елене Рыбакиной из Казахстана.

Во втором круге Свитолина сыграет против победительницы матча между россиянкой с французским паспортом Варварой Грачевой (№92 WTA) и "нейтральной" белоруской Александрой Саснович (№107 WTA).

Отметим, что в основной сетке Wimbledon-2025 выступят четыре украинки. Позже свои матчи стартового круга сыграют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

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