Свитолина не сумела выйти в 1/8 финала Wimbledon-2025

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) не смогла выйти в 1/8 финала Wimbledon-2025.

В матче третьего круга основной сетки 30-летняя уроженка Одессы потерпела поражение от бельгийки Элизе Мертенс (№23 WTA) – 1:6, 6:7.

Поединок длился 1 час 41 минуту. На тай-брейке Элина вела в счете 3:0 и 4:2, но дальше проиграла пять очков подряд.

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Это была девятая очная встреча теннисисток. Свитолина в четвертый раз уступила Мертенс.

Отметим, что на старте нынешнего травяного мэйджора Элина обыграла Анну Бондар из Венгрии (№75 WTA), а во втором круге победила "нейтральную" белоруску Александру Саснович (№107 WTA).

Следующей соперницей Мертенс станет победительница матча между первой ракеткой мира "нейтральной" белоруской Ариной Соболенко и британкой Эммой Радукану (№40 WTA).

Свитолина в одиннадцатый раз выступила в основе Wimbledon. Ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam являются выходы в полуфинал в 2019 и 2023 годах. В прошлом году Элина остановилась в четвертьфинале.

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Таким образом, Украину в одиночном разряде Wimbledon-2025 осталась представлять только Даяна Ястремская, которая 5 июля проведет поединок третьего круга против Джессики Бузас Манейро.