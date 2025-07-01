Костюк сенсационно выбыла на старте Wimbledon-2025

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) не смогла выйти во второй круг основной сетки Wimbledon-2025.

В своем стартовом матче на турнире 23-летняя уроженка Киева проиграла представительнице Словении Веронике Эрьявец (№171 WTA), которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Матч продолжался 2 часа 7 минут и завершился со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

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За проведенное на корте время Костюк выполнила 4 подачи навылет и допустила 4 двойные ошибки.

Это была первая очная встреча теннисисток. До сих пор они между собой никогда не играли.

Марта в пятый раз подряд выступила в основе Wimbledon. Ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam остаются выходы в третий раунд в 2023 и 2024 годах.

Ранее сообщалось, что во второй круг Wimbledon-2025 разгромной победой вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Позже свои матчи первого раунда травяного мэйджора проведут еще две украинки – Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.