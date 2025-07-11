- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 236
- Час на прочитання
- 1 хв
Визначилися фіналісти Wimbledon-2025: хто побореться за титул
Вирішальний матч відбудеться в неділю, 13 липня.
За підсумками півфінальних матчів Wimbledon-2025 у чоловічому одиночному розряді стали відомі фіналісти турніру.
За трофей у вирішальному матчі позмагаються італієць Яннік Сіннер та іспанець Карлос Алькарас.
У півфіналі Сіннер обіграв обіграв серба Новака Джоковича – 6:3, 6:3, 6:4.
В іншому матчі 1/2 фіналу Алькарас, який є чинним чемпіоном Wimbledon, переміг американця Тейлора Фрітца – 6:4, 5:7, 6:3, 7:6.
Фінал чоловічого одиночного турніру Wimbledon-2025 відбудеться в неділю, 13 липня.
Раніше повідомлялося, визначилися фіналістки Wimbledon-2025 у жіночому одиночному розряді.