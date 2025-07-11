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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Визначилися фіналісти Wimbledon-2025: хто побореться за титул

Вирішальний матч відбудеться в неділю, 13 липня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Карлос Алькарас

Карлос Алькарас / © Associated Press

За підсумками півфінальних матчів Wimbledon-2025 у чоловічому одиночному розряді стали відомі фіналісти турніру.

За трофей у вирішальному матчі позмагаються італієць Яннік Сіннер та іспанець Карлос Алькарас.

У півфіналі Сіннер обіграв обіграв серба Новака Джоковича – 6:3, 6:3, 6:4.

В іншому матчі 1/2 фіналу Алькарас, який є чинним чемпіоном Wimbledon, переміг американця Тейлора Фрітца – 6:4, 5:7, 6:3, 7:6.

Фінал чоловічого одиночного турніру Wimbledon-2025 відбудеться в неділю, 13 липня.

Раніше повідомлялося, визначилися фіналістки Wimbledon-2025 у жіночому одиночному розряді.

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Дата публікації
Кількість переглядів
236
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