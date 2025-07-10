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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Визначилися фіналістки Wimbledon-2025: хто розіграє титул

Вирішальний матч відбудеться у суботу, 12 липня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Аманда Анісімова

Аманда Анісімова / © Associated Press

За підсумками півфінальних матчів Wimbledon-2025 у жіночому одиночному розряді стали відомі фіналістки турніру.

Трофей у вирішальному матчі розіграють американка Аманда Анісімова і полька Іга Швьонтек.

Анісімова у півфіналі сенсаційно обіграла першу ракетку світу "нейтральну" білоруську тенісистку Аріну Соболенко – 6:4, 4:6, 6:4.

В іншому півфіналі Швьонтек перемогла швейцарку Белінду Бенчич – 6:2, 6:0.

Фінал жіночого одиночного турніру Wimbledon-2025 відбудеться у суботу, 12 липня.

Нагадаємо, найкращий результат серед українок в одиночному розряді цьогорічного Вімблдонського турніру показали Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, які вибули в 1/16 фіналу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
91
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