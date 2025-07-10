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Визначилися фіналістки Wimbledon-2025: хто розіграє титул
Вирішальний матч відбудеться у суботу, 12 липня.
За підсумками півфінальних матчів Wimbledon-2025 у жіночому одиночному розряді стали відомі фіналістки турніру.
Трофей у вирішальному матчі розіграють американка Аманда Анісімова і полька Іга Швьонтек.
Анісімова у півфіналі сенсаційно обіграла першу ракетку світу "нейтральну" білоруську тенісистку Аріну Соболенко – 6:4, 4:6, 6:4.
В іншому півфіналі Швьонтек перемогла швейцарку Белінду Бенчич – 6:2, 6:0.
Фінал жіночого одиночного турніру Wimbledon-2025 відбудеться у суботу, 12 липня.
Нагадаємо, найкращий результат серед українок в одиночному розряді цьогорічного Вімблдонського турніру показали Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, які вибули в 1/16 фіналу.