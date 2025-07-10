ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
22
Время на прочтение
1 мин

Определились финалистки Wimbledon-2025: кто разыграет титул

Решающий матч состоится в субботу, 12 июля.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Аманда Анисимова

Аманда Анисимова / © Associated Press

По итогам полуфинальных матчей Wimbledon-2025 в женском одиночном разряде стали известны финалистки турнира.

Трофей в решающем матче разыграют американка Аманда Анисимова и полька Ига Швентек.

Анисимова в полуфинале сенсационно обыграла первую ракетку мира "нейтральную" белорусскую теннисистку Арину Соболенко – 6:4, 4:6, 6:4.

В другом полуфинале Швентек победила швейцарку Белинду Бенчич – 6:2, 6:0.

Финал женского одиночного турнира Wimbledon-2025 состоится в субботу, 12 июля.

Напомним, лучший результат среди украинок в одиночном разряде нынешнего Уимблдонского турнира показали Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые выбыли в 1/16 финала.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
22
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie