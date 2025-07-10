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Определились финалистки Wimbledon-2025: кто разыграет титул
Решающий матч состоится в субботу, 12 июля.
По итогам полуфинальных матчей Wimbledon-2025 в женском одиночном разряде стали известны финалистки турнира.
Трофей в решающем матче разыграют американка Аманда Анисимова и полька Ига Швентек.
Анисимова в полуфинале сенсационно обыграла первую ракетку мира "нейтральную" белорусскую теннисистку Арину Соболенко – 6:4, 4:6, 6:4.
В другом полуфинале Швентек победила швейцарку Белинду Бенчич – 6:2, 6:0.
Финал женского одиночного турнира Wimbledon-2025 состоится в субботу, 12 июля.
Напомним, лучший результат среди украинок в одиночном разряде нынешнего Уимблдонского турнира показали Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые выбыли в 1/16 финала.