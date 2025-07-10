Умер легендарный футболист львовских "Карпат"

Степан Юрчишин / Фото: facebook.com/urij.nazarkevic

Реклама

В возрасте 67 лет умер бывший футболист, тренер и директор львовских "Карпат" Степан Юрчишин.

Печальную новость сообщила пресс-служба "львов" на официальной странице в Facebook.

"Перестало биться сердце Степана Юрчишина. Сегодня, 10 июля, на 68-м году жизни не стало Степана Юрчишина. Один из самых известных футболистов в истории львовского и украинского футбола, выдающийся бомбардир, рекордсмен Первой лиги сезона 1979-го по количеству голов, любимец и кумир львовской публики, легенда львовских "Карпат", которая в разные эпохи прославляла клуб на поле, на тренерской скамье и на руководящих должностях... Степан Федорович оставил по себе не только значительное наследие в футболе, но и всегда будет в сердцах тех, кто его знал. Футбольный клуб "Карпаты" искренне скорбит и выражает соболезнования родным и близким Степана Федоровича. О времени и месте прощания со Степаном Федоровичем клуб сообщит дополнительно", – говорится в посте.

Реклама

Кроме "Карпат", Юрчишин выступал за львовский СКА, московский ЦСКА, киевское "Динамо", ташкентский "Пахтакор", луцкое "Торпедо" и хмельницкое "Подолье".

Ему принадлежит рекорд Первой лиги по количеству голов за сезон, который так и не был побит – в 1979 году форвард забил 42 мяча.

После окончания игровой карьеры Юрчишин тренировал "Карпаты" и "Львов", а также работал спортивным директором "зелено-белых".

Ранее сообщалось, что умер легендарный футболист и тренер донецкого "Шахтера" Алексей Дрозденко.

Реклама