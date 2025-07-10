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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
181
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Визначилися півфінальні пари Wimbledon-2025 у чоловіків та жінок

Матчі 1/2 фіналу трав'яного мейджора відбудуться 10 та 11 липня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Іга Швьонтек

Іга Швьонтек / © Associated Press

За підсумками матчів 1/4 фіналу Wimbledon-2025 стали відомі півфінальні пари турніру в чоловічому та жіночому одиночних розрядах.

Зазначимо, що Україна не буде представлена в 1/2 фіналу трав'яного мейджора.

Найкращий результат серед українок в одиночному розряді цьогорічного Вімблдонського турніру показали Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, які вибули в 1/16 фіналу.

Результати матчів 1/4 фіналу Wimbledon-2025 (чоловіки)

Тейлор Фріц (США) – Карен Хачанов – 6:3, 6:4, 1:6, 7:6

Кемерон Норрі (Велика Британія) – Карлос Алькарас (Іспанія) – 2:6, 3:6, 3:6

Яннік Сіннер (Італія) – Бен Шелтон (США) – 7:6, 6:4, 6:4

Флавіо Коболлі (Італія) – Новак Джокович (Сербія) – 7:6, 2:6, 5:7, 4:6

Півфінальні пари Wimbledon-2025 (чоловіки)

Тейлор Фрітц (США) – Карлос Алькарас (Іспанія)

Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія)

Результати матчів 1/4 фіналу Wimbledon-2025 (жінки)

Аріна Соболенко – Лаура Зігемунд (Німеччина) – 4:6, 6:2, 6:4

Аманда Анісімова (США) – Анастасія Павлюченкова – 6:1, 7:6

Мірра Андрєєва – Белінда Бенчич (Швейцарія) – 6:7, 6:7

Іга Швьонтек (Польща) – Людмила Самсонова – 6:2, 7:5

Півфінальні пари Wimbledon-2025 (жінки)

Аріна Соболенко – Аманда Анісімова (США)

Белінда Бенчич (Швейцарія) – Іга Швьонтек (Польща)

Матчі 1/2 фіналу Wimbledon-2025 жіночого одиночного турніру відбудуться 10 липня, а чоловічого – 11 липня.

Жіночий фінал заплановано на 12 липня, чоловічий – 13 липня.

Нагадаємо, торік чемпіонами Wimbledon стали іспанець Карлос Алькарас та чешка Барбора Крейчикова.

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Дата публікації
Кількість переглядів
181
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