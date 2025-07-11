Зуби

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Навіть якщо ви не курите і обмежуєте вживання кави, ваші зуби все одно можуть втрачати білизну. Причиною можуть бути щоденні гігієнічні звички, які на перший погляд здаються безпечними.

Про це пише GQ, посилаючись на поради відомого британського стоматолога Кіта Брейсі.

Стоматолог пояснює: головна проблема — це неправильна або недостатня гігієна ротової порожнини. Ви можете чистити зуби двічі на день, але якщо робите це поспіхом або без зубної нитки — результат буде далекий від ідеалу.

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«Багато хто ігнорує зубну нитку або не чистить зуби одразу після їжі. Це дозволяє частинкам їжі забарвлювати емаль та сприяє утворенню зубного нальоту», — зазначає Брейсі.

До списку продуктів, які можуть спричинити жовтизну, стоматолог відносить:

каву,

червоне вино,

шоколад,

газовані напої.

Однак він підкреслює: відмовлятися від улюбленої їжі не потрібно, важливо мінімізувати контакт барвників з емаллю, наприклад, чистити зуби одразу після вживання таких продуктів.

Найпоширеніші помилки, які псують колір зубів:

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ви не користуєтеся зубною ниткою;

ви чистите зуби менше 2 хвилин;

ви пропускаєте вечірнє чищення зубів;

ви занадто часто використовуєте засоби для відбілювання зубів;

ви палите, включно з вейпами.

Брейсі радить не гнатися за «голлівудською усмішкою» та не зловживати відбілюванням.

Найкраще — дотримуватися базових гігієнічних правил:

Чистити зуби 2–3 рази на день, щонайменше 2 хвилини. Користуватися зубною ниткою щодня, особливо ввечері. Пити більше води та полоскати рот після фарбувальних продуктів. Регулярно видаляти зубний камінь у стоматолога.

«Білі зуби — це не про рекламу паст, а про дисципліну та звички», — підсумовує лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лише стоматолог-гігієніст може вибрати ідеальну для вас зубну щітку. Спеціаліст знає про всі останні розроблення у сфері чищення зубів. А ще саме він повинен показати, як правильно цією щіткою користуватися. Згідно зі статистикою, на жаль, близько 90% українців чистять зуби неправильно.

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Якщо ви просто зайшли до магазину і хочете купити зубну щітку, варто вибирати таку, яка має м’які прямі ворсинки одинакової довжини.