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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
265
Время на прочтение
2 мин

Как ежедневные привычки портят ваши зубы — объяснение эксперта

Желтизна зубов — не только проблема курильщиков.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Зубы

Зубы

Даже если вы не курите и ограничиваете употребление кофе, ваши зубы все равно могут терять белье.

Об этом пишет GQ, ссылаясь на советы известного британского стоматолога Кита Брейси.

Стоматолог объясняет: главная проблема — это неправильная или недостаточная гигиена полости рта. Вы можете чистить зубы дважды в день, но если делаете это наспех или без зубной нити — результат будет далек от идеала.

«Многие игнорируют зубную нить или не чистят зубы сразу после еды. Это позволяет частицам еды окрашивать эмаль и способствует образованию зубного налета», — отмечает Брейси.

К списку продуктов, которые могут привести к желтизе, стоматолог относит:

  • кофе,

  • красное вино,

  • шоколад,

  • газированные напитки.

Однако он подчеркивает: отказываться от любимой пищи не нужно, важно минимизировать контакт красителей с эмалью, например чистить зубы сразу после употребления таких продуктов.

Самые распространенные ошибки, портящие цвет зубов:

  • вы не пользуетесь зубной нитью;

  • вы чистите зубы менее 2 минут;

  • вы пропускаете вечернюю чистку зубов;

  • вы слишком часто используете средства для отбеливания зубов;

  • вы курите, включая вейпы.

Брейси советует не гнаться за голливудской улыбкой и не злоупотреблять отбеливанием.

Лучше всего соблюдать базовые гигиенические правила:

  1. Чистить зубы 2–3 раза в день не менее 2 минут.

  2. Пользоваться зубной нитью каждый день, особенно вечером.

  3. Пить больше воды и полоскать рот после покрасочных продуктов.

  4. Регулярно удалять зубной камень у стоматолога.

«Белые зубы — это не о рекламе паст, а о дисциплине и привычках», — заключает врач.

Напомним, ранее мы писали, что только стоматолог-гигиенист может выбрать идеальную для вас зубную щетку. Специалист знает все последние разработки в области чистки зубов. А еще именно он должен показать, как правильно использовать эту щетку. Согласно статистике, к сожалению, около 90% украинцев чистят зубы неправильно.

Если вы просто зашли в магазин и хотите купить зубную щетку, следует выбирать такую, которая имеет мягкие прямые ворсинки одинаковой длины.

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Дата публикации
Количество просмотров
265
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