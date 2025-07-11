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Как ежедневные привычки портят ваши зубы — объяснение эксперта
Желтизна зубов — не только проблема курильщиков.
Даже если вы не курите и ограничиваете употребление кофе, ваши зубы все равно могут терять белье.
Об этом пишет GQ, ссылаясь на советы известного британского стоматолога Кита Брейси.
Стоматолог объясняет: главная проблема — это неправильная или недостаточная гигиена полости рта. Вы можете чистить зубы дважды в день, но если делаете это наспех или без зубной нити — результат будет далек от идеала.
«Многие игнорируют зубную нить или не чистят зубы сразу после еды. Это позволяет частицам еды окрашивать эмаль и способствует образованию зубного налета», — отмечает Брейси.
К списку продуктов, которые могут привести к желтизе, стоматолог относит:
кофе,
красное вино,
шоколад,
газированные напитки.
Однако он подчеркивает: отказываться от любимой пищи не нужно, важно минимизировать контакт красителей с эмалью, например чистить зубы сразу после употребления таких продуктов.
Самые распространенные ошибки, портящие цвет зубов:
вы не пользуетесь зубной нитью;
вы чистите зубы менее 2 минут;
вы пропускаете вечернюю чистку зубов;
вы слишком часто используете средства для отбеливания зубов;
вы курите, включая вейпы.
Брейси советует не гнаться за голливудской улыбкой и не злоупотреблять отбеливанием.
Лучше всего соблюдать базовые гигиенические правила:
Чистить зубы 2–3 раза в день не менее 2 минут.
Пользоваться зубной нитью каждый день, особенно вечером.
Пить больше воды и полоскать рот после покрасочных продуктов.
Регулярно удалять зубной камень у стоматолога.
«Белые зубы — это не о рекламе паст, а о дисциплине и привычках», — заключает врач.
Напомним, ранее мы писали, что только стоматолог-гигиенист может выбрать идеальную для вас зубную щетку. Специалист знает все последние разработки в области чистки зубов. А еще именно он должен показать, как правильно использовать эту щетку. Согласно статистике, к сожалению, около 90% украинцев чистят зубы неправильно.
Если вы просто зашли в магазин и хотите купить зубную щетку, следует выбирать такую, которая имеет мягкие прямые ворсинки одинаковой длины.