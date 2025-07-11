Зубы

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Даже если вы не курите и ограничиваете употребление кофе, ваши зубы все равно могут терять белье.

Об этом пишет GQ, ссылаясь на советы известного британского стоматолога Кита Брейси.

Стоматолог объясняет: главная проблема — это неправильная или недостаточная гигиена полости рта. Вы можете чистить зубы дважды в день, но если делаете это наспех или без зубной нити — результат будет далек от идеала.

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«Многие игнорируют зубную нить или не чистят зубы сразу после еды. Это позволяет частицам еды окрашивать эмаль и способствует образованию зубного налета», — отмечает Брейси.

К списку продуктов, которые могут привести к желтизе, стоматолог относит:

кофе,

красное вино,

шоколад,

газированные напитки.

Однако он подчеркивает: отказываться от любимой пищи не нужно, важно минимизировать контакт красителей с эмалью, например чистить зубы сразу после употребления таких продуктов.

Самые распространенные ошибки, портящие цвет зубов:

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вы не пользуетесь зубной нитью;

вы чистите зубы менее 2 минут;

вы пропускаете вечернюю чистку зубов;

вы слишком часто используете средства для отбеливания зубов;

вы курите, включая вейпы.

Брейси советует не гнаться за голливудской улыбкой и не злоупотреблять отбеливанием.

Лучше всего соблюдать базовые гигиенические правила:

Чистить зубы 2–3 раза в день не менее 2 минут. Пользоваться зубной нитью каждый день, особенно вечером. Пить больше воды и полоскать рот после покрасочных продуктов. Регулярно удалять зубной камень у стоматолога.

«Белые зубы — это не о рекламе паст, а о дисциплине и привычках», — заключает врач.

Напомним, ранее мы писали, что только стоматолог-гигиенист может выбрать идеальную для вас зубную щетку. Специалист знает все последние разработки в области чистки зубов. А еще именно он должен показать, как правильно использовать эту щетку. Согласно статистике, к сожалению, около 90% украинцев чистят зубы неправильно.

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Если вы просто зашли в магазин и хотите купить зубную щетку, следует выбирать такую, которая имеет мягкие прямые ворсинки одинаковой длины.