В НАТО готовят неожиданный сигнал Путину: Рютте намекнул на важное решение

Марк Рютт. / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал важное решение Североатлантического союза в отношении агрессора Российской Федерации.

Об этом он заявил во время брифинга в турецкой Анкаре, пишет «УП».

По его словам, вполне вероятно то, что союзники подтвердят в итоговом документе саммита, что Россия представляет долгосрочную угрозу для территории НАТО. В то же время, генсек отметил, что об окончательно принятом документе можно будет говорить только после завершения саммита. Впрочем, наработки позволяют быть уверенном в этом.

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«Я ожидаю, что сегодня все союзники снова вместе признают, что Россия — это долгосрочная угроза для территории НАТО. Дождемся (публикации. - Ред.) декларации, но я рассчитываю, что долгосрочная угроза со стороны России будет упомянута», — заявил он.

Напомним, в столице Турции 7-8 июля продолжается саммит НАТО. В мероприятии примут участие лидеры государств и правительств стран-членов Альнсу, а президент Украины Владимир Зеленский присоединится к ряду ключевых встреч. В частности, запланированы переговоры с Дональдом Трампом.

Тем временем CNN сообщает, что Трамп едет на саммит в Анкаре раздраженным и возмущенным тем, что члены НАТО отказались присоединиться к военной операции в Иране. По словам двух источников, президент США даже поинтересовался, не стоит ли сократить американские силы в Европе на треть, чтобы направить так называемым союзникам «правильный сигнал».

Дата публикации 16:35, 07.07.26 Количество просмотров 17 Срочно! Что уже удалось получить от НАТО Зеленскому!

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