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Конфлікт через УПА: Сікорський розповів про невдалу спробу вплинути на Зеленського
Сікорський заявив, що Москва грає на конфлікті між Польщею та Україною.
Польща нібито протягом двох тижнів намагалася переконати президента України Володимира Зеленського змінити назву одного з військових підрозділів, названого на честь героїв УПА. Втім, безуспішно.
Про це заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський і інтерв’ю на RMF FM.
З його слів, вороги скористалися цією напругою між Варшавою і Києвом, а також «роздмухуванням емоцій навколо історичних трагедій».
«Російська агентура буквально намагається розпалити польсько-українські пристрасті. Мільйони тролів в Інтернеті роблять свою справу. Ми знаємо, хто з цього радіє. Пан Медведєв, пані Захарова, нас до цього підбурюють. Тож пропоную задуматися, адже від 17 століття суперечки, злочини чи польсько-українські конфлікти завжди слугували нашому ворогу, — висловився Сікорський.
Міністр висловив думку, що саме Україна більше потребує Польщі — як у разі війни з Росією, так і в процесі вступу до Європейського Союзу.
«Ми мусили внести певні зміни, щоб привести законодавство у відповідність до європейських стандартів, перш ніж стали членом ЄС, і те саме чекає на Україну», — заявив очільник польського МЗС.
Нагадаємо, Сікорський попереджав, що Росія планує нові провокації. Зокрема, наголосив він, Москва «веде гібридну та кібервійну як проти Франції, так і проти Польщі».
Тим часом ексомандир польського спецпідрозділу GROM, генерал Роман Полько висловив думку, що росіяни можуть вдавати з себе українців задля здійснення провокацій у Польщі. Серед можливих сценаріїв — атаки на об’єкти критичної інфраструктури, диверсії та відключення електроенергії.