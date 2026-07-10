Конфлікт через УПА: Сікорський розповів про невдалу спробу вплинути на Зеленського

Радослав Сікорський. / © Associated Press

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Польща нібито протягом двох тижнів намагалася переконати президента України Володимира Зеленського змінити назву одного з військових підрозділів, названого на честь героїв УПА. Втім, безуспішно.

Про це заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський і інтерв’ю на RMF FM.

З його слів, вороги скористалися цією напругою між Варшавою і Києвом, а також «роздмухуванням емоцій навколо історичних трагедій».

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«Російська агентура буквально намагається розпалити польсько-українські пристрасті. Мільйони тролів в Інтернеті роблять свою справу. Ми знаємо, хто з цього радіє. Пан Медведєв, пані Захарова, нас до цього підбурюють. Тож пропоную задуматися, адже від 17 століття суперечки, злочини чи польсько-українські конфлікти завжди слугували нашому ворогу, — висловився Сікорський.

Міністр висловив думку, що саме Україна більше потребує Польщі — як у разі війни з Росією, так і в процесі вступу до Європейського Союзу.

«Ми мусили внести певні зміни, щоб привести законодавство у відповідність до європейських стандартів, перш ніж стали членом ЄС, і те саме чекає на Україну», — заявив очільник польського МЗС.

Нагадаємо, Сікорський попереджав, що Росія планує нові провокації. Зокрема, наголосив він, Москва «веде гібридну та кібервійну як проти Франції, так і проти Польщі».

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Тим часом ексомандир польського спецпідрозділу GROM, генерал Роман Полько висловив думку, що росіяни можуть вдавати з себе українців задля здійснення провокацій у Польщі. Серед можливих сценаріїв — атаки на об’єкти критичної інфраструктури, диверсії та відключення електроенергії.

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