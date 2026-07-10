РФ может запустить 1400 ракет, пока Украина изготовит первый перехватчик Patriot — эксперт

Patriot / © Associated Press

Реклама

Украина сможет выработать свой первый перехватчик для системы Patriot только после того, как РФ выпустит более тысячи баллистических ракет.

Такой прогноз озвучил военный аналитик Юлиан Репке в эфире украинского телевидения.

По словам аналитика, создание такого производства — это очень длительный процесс. Даже в Германии подобные предприятия работают уже больше года, однако до выпуска первой ракеты остается еще столько же времени. Для Украины этот путь будет не менее сложным, ведь его заводы совершенно новые.

Реклама

Такая временная пауза дает серьезное преимущество российскому военно-промышленному комплексу. Опираясь на подсчеты профильных специалистов, аналитик отметил, что агрессор сейчас способен производить около 700 баллистических ракет малой дальности «Искандер-М» ежегодно.

«Россия сможет произвести более 1400 ракет „Искандер-М“, прежде чем Украина сможет выработать свой первый перехватчик Patriot. Так что это действительно большая цифра», — добавил он.

Украина будет производить ракеты для Patriot: что известно

Украина и США на уровне президентов договорились о производстве комплексов Patriot в Украине. Теперь правительственные специалисты должны максимально быстро оформить все необходимые лицензии.

Ранее сообщалось, что обещание США разрешить Украине производить Patriot не означает, что ракеты появятся быстро. Для запуска производства необходимы технологии, оборудование, сертификация и сложная цепь поставщиков. В мире есть лишь несколько площадок, где Patriot производится по американской лицензии.

Реклама

В то же время, аналитики Института изучения войны предостерегают, что запуск такого производства может занять длительное время. Пока неизвестно, о каких ракетах идет речь — более современные PAC-3 или более простые PAC-2.

Новости партнеров