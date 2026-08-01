Гурт BTS оголосив жорсткий бойкот "Греммі" через нову номінацію і назвав обурливу причину

Гурт BTS / © Associated Press

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Найвідоміший k-pop гурт BTS оголосив жорсткий бойкот музичній премії "Греммі".

Про це учасники колективу оголосили в Instagram. Музиканти зазначили, що наступного року не подаватимуть свої композиції на «Греммі». Гурт вже й пояснив причину цього різкого рішення. Музиканти зазначили, що їх обурила нова номінація «Азійська попмузика», яку запровадили цьогоріч. У BTS вважають, що таким чином артистів розділяють за мовою та географічним розташуванням, а це, мовляв, є для них є ознаками дискримінації.

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«Ми вирішили не подавати заявку на „Греммі“ цього року. Ми сподіваємося, що музику можна буде почути та полюбити такою, якою вона є, а не розділяти її за регіонами чи мовами», — йдеться в повідомленні колективу.

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Гурт BTS / © Associated Press

Генеральний директор «Греммі» вже також відреагував на рішення BTS. У коментарі CNN він наголосив, що розуміє та приймає рішення музикантів. Водночас він додав, що цю категорію додали не для того, аби поділяти музику, а лише щоб показати різноманітність азійської попкультури. При цьому, за його словами, виконавці з Азії можуть подавати свої композиції й у загальні категорії.

«Мені сумно чути, що BTS вирішили не брати участі в процесі вручення премії „Греммі“ цього року, але як музичний творець я розумію та поважаю їхнє рішення. Категорію „Азійська попмузика“ було створено, щоб відзначити глибину, різноманітність та надзвичайний ріст попартистів, що походять з Азії. Мета цієї нової категорії полягає в тому, щоб привернути особливу увагу до цих важливих артистів», — йдеться в заяві гендиректора «Греммі».

Нагадаємо, нещодавно український продюсер Іван Клименко став членом Академії звукозапису. Тепер він може голосувати за артиста, який, за його оцінкою, повинен отримати статуетку «Греммі».

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