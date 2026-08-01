В Конгрессе разнесли Трампа из-за "задней" по поводу производства ракет Patriot в Украине

Patriot / © Getty Images

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Решение президента США Дональда Трампа отказаться от предыдущего обещания позволить Украине производить ракеты-перехватчики в системы Patriot по лицензии вызвало новую дискуссию в Вашингтоне по поводу предстоящей военной поддержки Киева.

Одним из острейших критиков этого шага стал конгрессмен-республиканец Дэн Бэйкон. В комментарии «Радио Свобода» он заявил, что Белый дом посылает противоречивые сигналы в то время, когда Украина страдает от усиления российских ракетных атак и остро нуждается в ракетах-перехватчиках Patriot.

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Бейкон, входящий в Комитет Палаты представителей по вооруженным силам, сказал, что решение разрешить Украине производство Patriot могло бы помочь преодолеть дефицит этих ракет.

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«Хотя 70% американцев поддерживают Украину, политика Белого дома создает впечатление, что он принадлежит к тем 30%, которые этого не делают. Предоставление Украине возможности производить Patriot помогло бы решить проблему нехватки ракет-перехватчиков. Хотелось бы, чтобы президент больше походил на Рейгана или Черчилля, когда речь идет о России», — сказал он.

Заявление Бэйкона раздалось на фоне новых массированных ударов России по Киеву, которые еще больше истощают украинскую систему противовоздушной обороны. В то же время она отражает все более заметные разногласия среди республиканцев по поводу того, какой должна быть политика Вашингтона относительно войны России против Украины.

Конгрессмен-республиканец Дэн Бэйкон выступает у здания Конгресса США после принятия Закона о поддержке Украины 4 июня 2026 года

Трамп сменил позицию

Во время недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что США готовы разрешить Украине производить ракеты-перехватчики Patriot по лицензии.

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Впрочем, уже через несколько дней, выступая на заседании правительства в Кэмп-Дэвиде, он заявил, что никакой договоренности на этот счет нет.

«Мы на это не соглашались», — сказал Трамп.

Президент США назвал такие технологии «слишком ценными, чтобы их просто передавать», и предположил, что страны, получающие современные военные технологии, однажды могут «обратить их против вас».

Это изменение позиции имеет особое значение для Украины. Из-за все чаще применения Россией баллистических ракет именно комплексы Patriot остаются одним из важнейших элементов украинской противовоздушной обороны.

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Кроме того, дефицит перехватчиков усилился из-за их активного использования самими Соединенными Штатами в других вооруженных конфликтах. По оценкам аналитиков, Пентагон уже потратил около двух третей своих запасов этих ракет.

Переговоры продолжаются

Американские чиновники, говорившие с Радио Свобода на условиях анонимности, отрицают, что администрация окончательно отказалась от идеи лицензированного производства Patriot в Украине.

По их словам, Трамп лишь констатировал, что окончательная договоренность еще не достигнута. Переговоры между Вашингтоном и Киевом продолжаются.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский также провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Венсом. Американское чиновник подтвердил Радио Свобода факт разговора, но его содержание администрация не комментирует.

Позже Зеленский заявил, что ракеты-перехватчики Patriot остаются для Украины «приоритетом номер один». Он также сообщил, что стороны договорились продолжить работу на уровне своих команд после, как он выразился, положительной встречи с Трампом в Белом доме.

По словам двух источников, знакомых с подготовкой визита, во второй половине августа Киев могут посетить спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер, если подготовка будет проходить по плану.

В Сенате продвигают новый законопроект

Пока Белый дом не определился с передачей технологий Patriot, в Сенате продвигают другую инициативу по поддержке Украины.

31 июля двухпартийная группа из восьми сенаторов представила законопроект об ускорении европейских инвестиций в оборону Украины, который должен ускорить передачу Украине боеприпасов из-за упрощения американских процедур согласования поставок союзниками.

Документ внесли сенатор-демократ Тим Кейн и сенатор-республиканец Джон Корнин.

Он предусматривает предварительное одобрение к 2030 году передачи ключевых видов боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов, ракет для HIMARS и боеприпасов GMLRS. При этом сохраняется контроль Конгресса и механизмы проверки использования вооружения.

Авторы законопроекта считают, что он поможет сократить бюрократические задержки, стимулировать европейских союзников активнее поддерживать Украину и укрепит оборонно-промышленную базу США.

Инициативу также поддержали сенаторы Крис Кунс, Алан Армстронг, Марк Келли, Том Тиллис, Пит Рикеттс и Джеки Розен. По их мнению, ускорение поставок вооружения критически важно, пока Россия продолжает полномасштабную войну против Украины.

Последние события демонстрируют, что американская политика в отношении Украины становится все сложнее.

Белый дом продолжает переговоры по одному из важнейших стратегических запросов Киева, в то же время не готов взять на себя четкое обязательство передать Украине технологии производства ракет-перехватчиков Patriot.

В то же время республиканцы и демократы в Конгрессе продвигают законодательную инициативу, призванную ускорить поставки Украине обычных видов вооружений, в то время как влиятельные республиканцы, в частности Дэн Бэйкон, открыто критикуют то, что они считают недостаточно решительной политикой администрации в отношении Москвы.

Для Киева эти противоречивые сигналы поступают в то время, когда Россия почти каждую ночь наносит ракетные удары, а Украина настаивает не только на увеличении поставок ракет-перехватчиков Patriot, но и на возможности производить их на своей территории. Пока этот вопрос остается предметом переговоров, а не достигнутой договоренности.

Напомним, заявление Трампа о том, что его администрация пока не согласилась предоставить Украине лицензию на производство ракет в ЗРК Patriot из-за серьезных опасений относительно передачи секретных технологий, прозвучало на фоне новостей о том, что правительство Украины обсудило с руководством оборонной компании Raytheon ускорение поставок ракет для систем Patriot перед зимой и практические шаги.

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