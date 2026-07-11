"Тікайте зараз": у РНБО звернулися до росіян після несподіваної заяви Пєскова

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Останні висловлювання речника Кремля Дмитра Пєскова про перетворення так званої «спецоперації» на справжню війну свідчать про свідому підготовку населення Росії до мобілізації. Тому росіянам, які не хочуть потрапити в м’ясорубку війни в Україні, варто якнайшвидше залишити державу-агресорку.

Про це написав у своєму Telegram-каналі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, прессекретар російського президента Путіна, дедалі частіше відмовляється від терміна «СВО» і натомість використовує визначення «повномасштабна війна», наголошуючи, що «все починалося як СВО, а переросло у війну».

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«Це не просто словесна конструкція. Це свідома інформаційна підготовка населення РФ до проведення мобілізації, яку РФ розглядає на осінь. І також до обмежень, які вона принесе, включно із забороною на виїзд з РФ», — зазначив Коваленко.

Він наголосив, що така зміна публічної риторики Кремля може свідчити про намір російської влади підотувати населення РФ до нових мобілізаційних заходів та подальшого посилення контролю всередині країни.

Коваленко також звернувся до громадян Росії, які не бажають опинитися на війні проти України, із закликом не зволікати з виїздом із країни.

«Росіянам бажано вже зараз почати їхати з країни, бо на нулі російський солдат живе від 15 до 30 хвилин», — попередив керівник Центру протидії дезінформації.

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Раніше Дмитро Пєсков заявив, що так звана «СВО» нібито «перетворилася на справжню війну», пояснивши це, зокрема, участю країн Заходу у підтримці України.

Нагадаємо, у Кремлі вирішили відродити один із найяскравіших атрибутів тоталітарного радянського режиму — виїзні візи. Виїзд до так званих «недружніх» країн росіянам хочуть дозволити лише у складі туристичних груп щонайменше з десяти осіб, із супроводом та заздалегідь затвердженим маршрутом.

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