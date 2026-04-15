Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" приїхала на шоу у стильному луку презентувати свої мемуари

Дженні Гарт, відома за роллю Келлі Тейлор у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", приїхала на знімання епізоду програми "Good Day New York".

На шоу акторка приїхала представити нові мемуари, які називаються «Я обираю себе». У книжці вона вперше відверто розповіла про складні періоди, включаючи розлучення, викидні та боротьбу з тривожністю.

Дженні Гарт / © Getty Images

Дженні відверто розповіла про своє особисте життя шанувальникам, що відчувала після розлучення з чоловіком Пітером Фачінеллі 2012 року, як зіткнулася з депресією в той період і, як змогла переосмислити те, що відбувається, і навчитися підтримувати з колишнім нормальні стосунки заради виховання дітей.

На шоу Гарт з'явилася у білій двобортній сорочці та синіх джинсах. Її біляве волосся було розпущене, на обличчі був гарний макіяж у натуральних відтінках, у вухах золоті сережки, а на шиї велике золоте кольє.

