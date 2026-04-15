Вона неймовірна: 72-річна Крісті Брінклі викликала фурор своїм розкішним виглядом на івенті
Супермодель 80-х прийшла на захід разом зі своєю 27-річною донькою, яка на неї дуже схожа.
Крісті Брінклі викликала фурор своїм неймовірним виглядом на галапоказі фільму «Брунелло: Милостивий провидець», який відбувся у театрі Девіда Коха в Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.
Вона з радістю позувала фотографам на «червоній» доріжці, демонструючи струнку фігуру і молодий вигляд.
Супермодель обрала для своєї появи гламурний сріблястий костюм від Brunello Cucinelli, розшитий лелітками, який складався з жакета на один ґудзик і широких штанів. На зірці також була сорочка кольору слонової кістки.
Аутфіт вона доповнила молочними гостроносими туфлями і замшевою сумкою в тон.
Крісті зробила укладання з локонами і боковим проділом, макіяж із золотистими тінями і помадою коричнево-бордового відтінку. Вуха модель прикрасила срібними сережками.
На захід Крісті прийшла разом зі своєю 27-річною донькою — моделлю Сейлор Брінклі Кук, яка на неї дуже схожа. Дівчина була одягнена у чорний смугастий блискучий костюм у смужку і з лелітками від Brunello Cucinelli і в блискучий бюстгальтер-топ із V-подібним декольте, які скомбінувала з чорними сатиновими туфлями і чорним клатчем.