ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Вона неймовірна: 72-річна Крісті Брінклі викликала фурор своїм розкішним виглядом на івенті

Супермодель 80-х прийшла на захід разом зі своєю 27-річною донькою, яка на неї дуже схожа.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Крісті Брінклі / © Associated Press

Крісті Брінклі викликала фурор своїм неймовірним виглядом на галапоказі фільму «Брунелло: Милостивий провидець», який відбувся у театрі Девіда Коха в Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.

Вона з радістю позувала фотографам на «червоній» доріжці, демонструючи струнку фігуру і молодий вигляд.

Супермодель обрала для своєї появи гламурний сріблястий костюм від Brunello Cucinelli, розшитий лелітками, який складався з жакета на один ґудзик і широких штанів. На зірці також була сорочка кольору слонової кістки.

Аутфіт вона доповнила молочними гостроносими туфлями і замшевою сумкою в тон.

Крісті зробила укладання з локонами і боковим проділом, макіяж із золотистими тінями і помадою коричнево-бордового відтінку. Вуха модель прикрасила срібними сережками.

На захід Крісті прийшла разом зі своєю 27-річною донькою — моделлю Сейлор Брінклі Кук, яка на неї дуже схожа. Дівчина була одягнена у чорний смугастий блискучий костюм у смужку і з лелітками від Brunello Cucinelli і в блискучий бюстгальтер-топ із V-подібним декольте, які скомбінувала з чорними сатиновими туфлями і чорним клатчем.

Сейлор Брінклі Кук і Крісті Брінклі / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie