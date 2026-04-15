Она невероятна: 72-летняя Кристи Бринкли произвела фурор своим роскошным видом на ивенте

Супермодель 80-х пришла на мероприятие вместе со своей 27-летней дочерью, которая на нее очень похожа.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кристи Бринкли

Кристи Бринкли / © Associated Press

Кристи Бринкли произвела фурор своим невероятным видом на гала-показе фильма «Брунелло: Милостивый провидец», который состоялся в театре Дэвида Коха в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Она с радостью позировала фотографам на «красной» дорожке, демонстрируя стройную фигуру и молодой вид.

Супермодель выбрала для своего появления гламурный серебристый костюм от Brunello Cucinelli, расшитый пайетками, который состоял из жакета на одной пуговице и широких брюк. На звезде также была рубашка цвета слоновой кости.

Аутфит она дополнила молочными остроносыми туфлями и замшевой сумкой в тон.

Кристи сделала укладку с локонами и боковым пробором, макияж с золотистыми тенями и помадой коричнево-бордового оттенка. Уши модель украсила серебряными серьгами.

На мероприятие Кристи пришла вместе со своей 27-летней дочерью — моделью Сейлор Бринкли Кук, которая на нее очень похожа. Девушка была одета в черный блестящий костюм в полоску и с пайетками от Brunello Cucinelli и в блестящий бюстгальтер-топ с V-образным декольте, которые скомбинировала с черными сатиновыми туфлями и черным клатчем.

Сейлор Бринкли Кук и Кристи Бринкли / © Associated Press

