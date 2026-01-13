71-летняя модель Кристи Бринкли позировала в купальнике на пляже

Кристи Бринкли / © Instagram Кристи Бринкли

71-летняя актриса и модель Кристи Бринкли, пик карьеры которой выпал на 80-е и 90-е, поделилась в своем Instagram серией фото с отдыха. Где именно отдыхает, она не рассказала, но, похоже, это какие-то экзотические острова.

На фото звезда позировала в темно-синем слитном купальнике без бретелей, в парео с белым флористическим принтом и в соломенной шляпе.

«Выдыхаю…», — лаконично подписала снимки Кристи. Модель выглядит потрясающе. «Секрет молодости — это движение, позитив, не бояться солнца, но и не забывать про SPF», — говорит Бринкли. Она регулярно занимается йогой, кардио и силовыми упражнениями.

Отметим, стремительный взлет карьеры Кристи Бринкли начался в 1974 году, когда ее заметили в Париже. С тех пор она появилась на сотнях обложек журналов и стала иконой американской моды. Помимо модельной карьеры звезда увлекается живописью и иллюстрацией.

Ранее, напомним, Кристи Бринкли появилась на светском ивенте в белых мини-шортах и жакете с цветами.