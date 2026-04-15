Средняя дочь Мерил Стрип пришла на галавечер в Нью-Йорке в изысканном образе

Дочь легендарной оскароносной актрисы Мерил Стрип — 39-летняя Грейс Гаммер — посетила гала-показ фильма Brunello: The Gracious Visionary, который состоялся в театре Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке. Она сама является актрисой и недавно сыграла в нашумевшем сериале «Американская история любви» одну из семьи Кеннеди.

На галавечере Грейс появилась с ног до головы одета в вещи бренда Brunello Cucinelli, в частности сочетала легкую белую блузу с декольте и свободными рукавами, с длинной гламурной вечерней юбкой, которая имела шлейф и была полностью расшита пайетками.

Грейс Гаммер / © Associated Press

Этот изысканный образ также дополнили серьги из бисера, которые имели дизайн бахромы, и прическа, которая хоть и казалась лаконичной, но сделала лук просто роскошным.

Но не только Грейс Гаммер на этом мероприятии была представительницей известной семьи, ведь также с ней позировала на мероприятии Дри Хемингуэй — правнучка писателя Эрнеста Хемингуэя. Надела она также бренд Brunello Cucinelli — черное платье с бахромой.

Напомним, что Грейс Гаммер — средняя из трех дочерей Стрип. Также актриса имеет сына — Генри Гаммера.