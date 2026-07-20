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Віцепрезидент Джей Ді Венс став батьком учетверте: друга леді США народила сина
Віцепрезидент і друга леді мають двох синів, дев’ятирічного Евана та шестирічного Вівека, а також чотирирічну доньку Мірабель.
Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса, Уша Венс, народила четверту дитину — хлопчика, якого назвали Алек Ніл Венс.
Про радісну подію відома пара поділилася на платформі X.
Про те, що 40-річна Уша та 41-річний Джей очікують на четверту дитину, оголосили ще в січні. Віцепрезидент і друга леді вже мають двох синів, дев’ятирічного Евана та шестирічного Вівека, а також чотирирічну доньку Мірабель.
«Ми раді повідомити, що наш хлопчик, Алек Ніл Венс, народився цього ранку. Уша та малюк щасливі та здорові, а наші діти надзвичайно раді зустрічі зі своїм молодшим братиком», — написав він у понеділок, 20 липня.
Віцепрезидент подякував військовим лікарям, співробітникам Медичного центру Волтера Ріда та Медичного підрозділу Білого дому.
«Неймовірні військові лікарі та співробітники Медичного центру Волтера Ріда та Медичного підрозділу Білого дому стали для нас справжнім благословенням. Ми глибоко вдячні за все, що вони зробили для нашої родини», — прокоментував він.
Нагадаємо, військовий Валерій Маркус вперше став батьком. У 33-річного захисника народився син.