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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Відео
Кількість переглядів
15

Що станеться в разі зупинки обертання Землі — відео

Що станеться в разі зупинки обертання Землі — відео

Що станеться в разі зупинки обертання Землі — відео

У Мережі показали симуляцію зупинки обертання Землі, яка призвела б до глобальної катастрофи через інерцію. Наразі це неможливо, але гіпотетично могло б статися через удар невідомого об’єкта. Оскільки на екваторі швидкість обертання становить близько 1669 км/год., поступове сповільнення планети спричинило б катастрофічні наслідки: руйнування будівель, міст, зміщення океанів, а також надзвуковий вітер. Через інерцію все на поверхні продовжувало б летіти на схід.

Дата публікації
Кількість переглядів
15

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