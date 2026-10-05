Що станеться в разі зупинки обертання Землі — відео

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У Мережі показали симуляцію зупинки обертання Землі, яка призвела б до глобальної катастрофи через інерцію. Наразі це неможливо, але гіпотетично могло б статися через удар невідомого об’єкта. Оскільки на екваторі швидкість обертання становить близько 1669 км/год., поступове сповільнення планети спричинило б катастрофічні наслідки: руйнування будівель, міст, зміщення океанів, а також надзвуковий вітер. Через інерцію все на поверхні продовжувало б летіти на схід.

