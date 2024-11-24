Росія прибрала частину ракетоносіїв із Чорного моря

На ранок 24 листопада у Чорному морі зафіксовано шість ворожих кораблів. Три з них - носії "Калібрів" загальним залпом до шести ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі російських кораблів немає. Відсутні ворожі ракетоносії також у Середземному морі.

За добу в інтересах Росії Керченською протокою до Чорного моря пройшли чотири ворожих судна. Одне з них продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря прямували п′ять суден, з них три рухались із протоки Босфор.

Нагадаємо, 23 листопада у Чорному морі було зафіксовано підвищену активність російського флоту.

ВМС ЗСУ продовжують контролювати ситуацію та відслідковувати переміщення російських військових кораблів у регіоні.

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