Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія прибрала частину ракетоносіїв із Чорного моря

Дата публікації
Перегляди
45
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Росія прибрала частину ракетоносіїв із Чорного моря

Російський корабель / Фото: Associated Press

В Азовському морі кораблів немає.

На ранок 24 листопада у Чорному морі зафіксовано шість ворожих кораблів. Три з них - носії "Калібрів" загальним залпом до шести ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі російських кораблів немає. Відсутні ворожі ракетоносії також у Середземному морі.

За добу в інтересах Росії Керченською протокою до Чорного моря пройшли чотири ворожих судна. Одне з них продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря прямували п′ять суден, з них три рухались із протоки Босфор.

Нагадаємо, 23 листопада у Чорному морі було зафіксовано підвищену активність російського флоту. 

ВМС ЗСУ продовжують контролювати ситуацію та відслідковувати переміщення російських військових кораблів у регіоні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація