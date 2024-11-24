Россия убрала часть ракетоносителей из Черного моря

К утру 24 ноября в Черном море зафиксировано шесть вражеских кораблей. Три из них – носители "Калибров" общим залпом до шести ракет.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

В Азовском море российских кораблей нет. Отсутствуют вражеские ракетоносители также в Средиземном море.

За сутки в интересах России Керченским проливом к Черному морю прошли четыре вражеских судна. Одно из них продолжило движение по направлению пролива Босфор. К Азовскому морю направлялись пять судов, из них три двигались из пролива Босфор.

Напомним, 23 ноября в Черном море была зафиксирована повышенная активность российского флота.

ВМС ВСУ продолжают контролировать ситуацию и отслеживать перемещение российских военных кораблей в регионе.

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