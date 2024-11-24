Астролог назвал главных нарциссов среди знаков Зодиака

Любовь к себе в той или иной степени присуща каждому из нас, но существуют и те, кто сам от себя без ума – в буквальном смысле слов.

Таких людей принято называть нарциссами, и, как известно, они начисто лишены самокритичности и возможности смотреть на свою персону реально, а также не замечают за собой недостатков – одни сплошные достоинства. Астролог Людмила Булгакова назвала главных нарциссов по знаку Зодиака.

Дева

Девы уверены, что являются венцом творения, а, значит, никого лучше их мать-природа – и родители – на свет не производили. Все бы ничего, но самовлюбленность сочетается у них с некоторой долей презрения к окружающим, которых они считают не такими совершенными, а это, мягко говоря, нехорошо.

Лев

Львы, хоть они и считают себя неотразимыми, в этом смысле совершенно безобидны – никто из окружающих от их самоуверенности – и самовлюбленности – не страдает. Правда, и убедить их в том, что они не так уж безупречны, никому не удастся – не стоит и пытаться.

Водолей

Водолеи не носятся со своим самомнением как дурень с писаной торбой, но если выяснится, что кто-то не считает идеальными во всех отношениях, они искренне удивятся: как такое может быть? Убеждение в собственной исключительности сидит в них настолько глубоко, что они его не замечают.

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