Окупанти понад 3 години тероризували Київ: влада повідомила деталі

Сьогодні вночі росіяни знову атакували Київ безпілотними літальними апаратами.

Про це повідомили у КМВА.

"У напрямку Києва БпЛА заходили різними курсами. Повітряна тривога в місті тривала понад 3 години. Сили Оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці. Попередньо, в столиці минулося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Наразі в столиці немає повітряної тривоги. Але в Київській області ще спостерігають ворожі БпЛА. Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва.

Раніше повідомлялося, що під час повітряної атаки у Києві пролунали вибухи.

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